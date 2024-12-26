15 января этого года в 13.16 в таллиннском магазине Кати набрала целую тележку товаров. Она взяла мужскую обувь Salomon (169 евро), фритюрницу Jocca (114,90 евро), увлажнитель воздуха Beurer (89,95 евро), две женские флисовые кофты (79,80 евро), детские перчатки Askare (29,95 евро), детские штаны (39,95 евро), перчатки Ice Grip (9,95 евро), полкилограмма куриного филе в маринаде (5,89 евро), две упаковки салата "Цезарь" (10,36 евро), два брауни с творожным кремом (3,64 евро), туалетную бумагу (5,14 евро), средство для размораживания стекол (5 евро) и строганов из свинины (3,35 евро). Общая сумма выбранных Кати товаров составила 566,98 евро.