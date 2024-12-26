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Жительница Таллинна в кассе самообслуживания пыталась украсть товаров почти на 600 евро

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Касса самообслуживания. Фото иллюстративное.
Касса самообслуживания. Фото иллюстративное. Фото: Mihkel Maripuu

В декабре перед Харьюским уездным судом предстала 36-летняя Кати, которой предъявили обвинение в попытке кражи, пишет Rus.Postimees.

15 января этого года в 13.16 в таллиннском магазине Кати набрала целую тележку товаров. Она взяла мужскую обувь Salomon (169 евро), фритюрницу Jocca (114,90 евро), увлажнитель воздуха Beurer (89,95 евро), две женские флисовые кофты (79,80 евро), детские перчатки Askare (29,95 евро), детские штаны (39,95 евро), перчатки Ice Grip (9,95 евро), полкилограмма куриного филе в маринаде (5,89 евро), две упаковки салата "Цезарь" (10,36 евро), два брауни с творожным кремом (3,64 евро), туалетную бумагу (5,14 евро), средство для размораживания стекол (5 евро) и строганов из свинины (3,35 евро). Общая сумма выбранных Кати товаров составила 566,98 евро.

Полную товаров тележку Кати накрыла курткой и, не заплатив, прошла мимо касс самообслуживания. Но она не успела покинуть магазин, поскольку была задержана охранниками. Все товары были возвращены в магазин.

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