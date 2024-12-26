Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines

Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил корреспонденту Tengrinews заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, пишет "Медуза".

"Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", - сказал он.

Позже на брифинге в Актау Бозумбаев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, повторил, что опровергнуть какую-либо версию невозможно. По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.

Как уже сообщалось, что самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший 25 декабря по маршруту Баку - Грозный, по неизвестным причинам запросил экстренную посадку в аэропорту Актау в Казахстане, но в итоге потерпел там крушение. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, а остальные выжили. Среди погибших - семь россиян.

Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту.

После авиакатастрофы в Актау появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Airlines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Известно, что в зоне посадки самолета действовали российские силы ПВО, которые отражали атаку украинских дронов.

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