Российская ракета класса "земля-воздух" стала причиной крушения самолета авиакомпании Azerbaijan Airlines в Актау 25 декабря, пишет "Медуза" со ссылкой на Euronews. Издание ссылается на источники в правительстве Азербайджана.
Как сообщили источники, ракета была выпущена по рейсу 8432, следовавшему из Баку в Грозный, во время "воздушной активности беспилотника" над Грозным. Ракета взорвалась рядом с самолетом, повредив его обшивку.
По данным Euronews, экипаж поврежденного лайнера запрашивал аварийную посадку, но ему не позволили приземлиться ни в одном из российских аэропортов, после чего он получил распоряжение лететь через Каспийское море в направлении Актау. Навигационные системы GPS самолета были заглушены на протяжении всего полета над морем.
Reuters: самолет Azerbaijan Airlines был сбит российской системой ПВО "Панцирь-С"
Самолет Azerbaijan Airlines, разбившийся в Казахстане, был сбит российской системой ПВО, сообщили Reuters четыре источника в Азербайджане, знакомые с ходом расследования.
По словам одного из собеседников агентства, по предварительным данным, самолет был сбит российским зенитным ракетно-пушечным комплексом (ЗРПК) "Панцирь-С", а связь лайнера была парализована системами радиоэлектронной борьбы на подлете к Грозному.
"Никто не утверждает, что это было сделано специально. Однако, принимая во внимание установленные факты, Баку ожидает, что российская сторона признается в том, что сбила азербайджанский самолет", - сказал он.
Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines
Власти Казахстана пока не могут подтвердить или опровергнуть какую-либо из версий о крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау, заявил корреспонденту Tengrinews заместитель премьер-министра Казахстана Канат Бозумбаев, пишет "Медуза".
"Никакую из версий подтверждать или опровергать на сегодняшний день не можем. Расследование продолжается", - сказал он.
Позже на брифинге в Актау Бозумбаев, который возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы, повторил, что опровергнуть какую-либо версию невозможно. По его словам, у Казахстана нет официальной версии случившегося, а Россия и Азербайджан свои не представили.
Как уже сообщалось, что самолет азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines, следовавший 25 декабря по маршруту Баку - Грозный, по неизвестным причинам запросил экстренную посадку в аэропорту Актау в Казахстане, но в итоге потерпел там крушение. Из 67 человек, находившихся на борту, 38 погибли, а остальные выжили. Среди погибших - семь россиян.
Изначально выдвигались версии о том, что причиной крушения самолета могло стать столкновение со стаей птиц или взрыв кислородного баллона на борту.
После авиакатастрофы в Актау появились видеозаписи с повреждениями самолета Azerbaijan Airlines. На обшивке уцелевших обломков лайнера в хвостовой части заметили следы, похожие на повреждения от поражающих элементов зенитной ракеты. Известно, что в зоне посадки самолета действовали российские силы ПВО, которые отражали атаку украинских дронов.
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