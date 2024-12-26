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Россия продолжает наносить удары беспилотниками по Украине и в Рождество (1)

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Беспилотник. Иллюстративное фото
Беспилотник. Иллюстративное фото Фото: Shutterstock

Россия в ночь на четверг атаковала Украину 31 дронами типа Shahed и других типов, 20 из которых украинские военнослужащие сбили, сообщает UNN со ссылкой на воздушные силы Украины.

Беспилотники были запущены из Орловской и Миллеровской областей России, а в Украине они были уничтожены над Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областями.

Локализация 11 дронов потеряна. Они, вероятно, упали, не достигнув цели.

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