Россия в ночь на четверг атаковала Украину 31 дронами типа Shahed и других типов, 20 из которых украинские военнослужащие сбили, сообщает UNN со ссылкой на воздушные силы Украины.
Беспилотники были запущены из Орловской и Миллеровской областей России, а в Украине они были уничтожены над Харьковской, Киевской, Черниговской и Днепропетровской областями.
Локализация 11 дронов потеряна. Они, вероятно, упали, не достигнув цели.
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