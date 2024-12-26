Израиль атаковал аэропорт в Йемене, когда там находился глава ВОЗ

«Мы собирались начать посадку на авиарейс из Саны, когда, около двух часов назад, аэропорт подвергся воздушной бомбардировке, — написал гендиректор ВОЗ в сети X. — Один из членов экипажа нашего самолета был ранен. Сообщается, что в аэропорту погибли два человека. Диспетчерская башня, зал ожидания вылета — всего в нескольких метрах от нас — и взлетная полоса повреждены».

Хуситский телеканал сообщил, что погибли три человека. Израиль заявил, что удары были нанесены по аэропорту в Сане, двум электростанциям и трем портам — все это в заявлении израильского командования называется «военной инфраструктурой».

Гебрейесус, как следует из его заявления, не пострадал, он и его коллеги по ВОЗ и ООН находятся в безопасности, но не смогут покинуть Йемен, пока повреждения в аэропорту не будут устранены.

В последние дни Израиль предупреждал, что готовит мощный удар по хуситской части Йемена в ответ на недавний обстрел группировкой израильских городов ракетами и беспилотниками.