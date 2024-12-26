За сутки пожары унесли жизни двух человек

Прошедшей ночью произошел пожар в трехэтажном жилом доме в Резекненском крае. Площадь возгорания в квартире на третьем этаже составила 5 кв. м. Пожарные обнаружили в задымленной квартире погибшего.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

Еще один пожар с погибшим произошел в Дуникской волости Южнокурземского края. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

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