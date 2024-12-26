Чт, 26.12.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Редактор дня:
Aleksandrs Ovsjaņņikovs
Cообщи

За сутки пожары унесли жизни двух человек

CopyMessenger Telegram Whatsapp
Подгоревшая еда. Иллюстративное фото.
Подгоревшая еда. Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в результате пожаров погибли два человека сообщает Государственная пожарно-спасательная служба.

Прошедшей ночью произошел пожар в трехэтажном жилом доме в Резекненском крае. Площадь возгорания в квартире на третьем этаже составила 5 кв. м. Пожарные обнаружили в задымленной квартире погибшего.

До прибытия пожарных из дома самостоятельно эвакуировались пять человек.

Еще один пожар с погибшим произошел в Дуникской волости Южнокурземского края. Возгорание произошло в одноэтажном жилом доме.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

Комментарии
CopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти
Наверх