В Австралии крокодил убил 12-летнюю девочку

Как сообщает издание, крокодил разорвал девочку в северной части Австралии - в округе деревни Палумпа. Это произошло на прошлой неделе, когда девочка купалась с родителями.

После этого инцидента стражи порядка в воскресенье застрелили крокодила. Допускается, что его возраст составлял около 30 лет.

Смерть девочки вызвала в Австралии широкую дискуссию об ограничении популяции крокодилов. В последний раз крокодил разорвал человека на севере Австралии в 2018 году.

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