Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещают Украине новые системы ПВО. Защитят ли они от российских ракет?

Это свойство важно для ВСУ, которые используют подобные комплексы не только для защиты городов, но и для борьбы с российской авиацией.

Patriot может применять ракеты двух семейств. Более старые PAC-2 обладают дальностью в 160 километров. Они поражают цели путем подрыва боевой части и рассеивания поражающих элементов. Они очень эффективны против самолетов. Более новые ракеты семейства PAC-3 могут летать всего на 70 км, но они обладают повышенной точностью и поражают цели, тараня их. Такие ракеты могут ударом разрушить, например, российскую баллистическую ракету «Кинжал» с прочной проникающей боевой частью.

Менее дальнобойные комплексы, о которых говорится в заявлении, также очень важны, поскольку составляют второй эшелон противовоздушной обороны, защищая объекты от целей, летящих на небольшой высоте. Кроме того, они защищают те же «Пэтриоты», которые также являются объектом атак.

Передача новых ЗРК сама по себе не может решить проблему защиты Украины от российских ударов. Страна испытывает настоящий «ракетный голод». В нынешнем заявлении ничего не говорится о конкретных планах и количествах ракет, там лишь сказано, что «многие сторонники Украины будут помогать в предоставлении ракет-перехватчиков».