Приветствуя лидеров стран НАТО, собравшихся на саммит в Вашингтоне, президент США Джо Байден пообещал, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам.
Саммит НАТО в Вашингтоне: союзники обещают Украине новые системы ПВО. Защитят ли они от российских ракет?
Это обещание стало пока единственным зримым результатом первого дня проходящего в американской столице юбилейного саммита альянса.
В кратком, но напористом выступлении на открытии саммита американский президент заявил, что сейчас, когда в войне России с Украиной наступает «переломный момент», военный альянс «могущественнее, чем когда-либо».
Байден сказал, что США совместно с Германией, Италией, Нидерландами и Румынией предоставят несколько зенитно-ракетных комплексов Patriot и других систем ПВО для помощи Украине.
Президент Владимир Зеленский уже несколько месяцев просит своих западных союзников увеличить поставки средств ПВО, в которых Украина отчаянно нуждается: в понедельник российская ракета попала по детской больнице «Охматдет» в Киеве. Россия без каких-либо доказательств заявила, что это произошло из-за работы украинских сил ПВО, но ООН и военные аналитики, с которыми беседовала Би-би-си, сделали однозначный вывод о попадании в больницу российской ракеты.
В общей сложности страны НАТО планируют передать Киеву пять стратегических систем ПВО и десятки тактических зенитных батарей ближнего радиуса в течение следующего года.
«Мы намерены предоставить Украине дополнительные средства ПВО для защиты от продолжающейся российской агрессии, включая преднамеренные атаки России на украинские города, гражданскую и критически важную инфраструктуру», — говорится в заявлении, распространенном после выступления Байдена на открытии саммита.
В соответствии с этими планами, Киев получит четыре системы Patriot от США, Германии и Румынии, компоненты для этих систем от Нидерландов и других партнеров, а также одну систему SAMP/T, которую передаст Италия.
Западные партнеры Украины, в первую очередь, США и Европа, подвергаются критике за нежелание предоставлять Украине достаточное количество вооружений и боеприпасов для сдерживания российской агрессии, и в первую очередь, средств защиты от массированных ударов с воздуха.
Как отмечается в июньском докладе Кильского института мировой экономики, по-прежнему сохраняется значительное расхождение между важнейшими компонентами системы противовоздушной обороны, такими как комплексы класса Patriot, предоставляемыми Украине, и запасами, имеющимися у стран-доноров.
Так, согласно имеющимся данным, перед началом полномасштабного российского вторжения в Украину в арсенале США находилось 480 пусковых установок для комплексов Patriot, у Франции — 40, у Германии — 30, Италии — 20 и 18 у Нидерландов.
При этом недавние американские пакеты военной помощи не содержали компонентов, крайне необходимых для систем ПВО, запрашиваемых Украиной.
В общей сложности Украина, согласно данным на конец апреля, получила от партнеров 44 пусковых установки для систем типа Patriot, или всего 7% от общего количества, имеющегося у стран, которые предоставляли системы для украинской ПВО на данный момент.
В начале июля было объявлено о поставке еще одного комплекса Patriot от Германии, ставшего четвертым ЗРК этого типа, полученным Украиной (один от США и три - от Германии).
Другие союзники, включая Канаду, Норвегию, Испанию и Великобританию, пообещали на саммите предоставить Украине ряд других систем, которые помогут ей расширить зону покрытия своей ПВО. Эти системы включают NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepards. Другие страны согласились предоставить боеприпасы для этих систем.
Анализ. Без достаточного числа ракет для «Пэтриотов» эффект от них будет ограниченным
Павел Аксенов, корреспондент Би-би-си по вопросам обороны
Передача четырех новых батарей Patriot и одной батареи SAMP-T серьезно укрепит украинскую противовоздушную оборону.
Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что его стране нужно еще как минимум семь батарей Patriot. Вместе с SAMP-T Украина получит пять, но из заявления следует, что в последующие годы партнеры постараются передать «дополнительные стратегические системы ПВО для Украины».
Кроме того, Нидерланды передадут Украине некоторые компоненты батареи Patriot. Какие именно, не сообщается, но и это обещание было подготовлено еще в мае. Тогда же Нидерланды заявили, что помогут Украине с подготовкой расчетов.
Patriot и находящаяся в том же классе итало-французская SAMP/T — мобильные комплексы. Они изначально создавались для противовоздушной обороны театра военных действий. Одно из главных свойств таких систем — возможность быстрого развертывания.
Это свойство важно для ВСУ, которые используют подобные комплексы не только для защиты городов, но и для борьбы с российской авиацией.
Patriot может применять ракеты двух семейств. Более старые PAC-2 обладают дальностью в 160 километров. Они поражают цели путем подрыва боевой части и рассеивания поражающих элементов. Они очень эффективны против самолетов. Более новые ракеты семейства PAC-3 могут летать всего на 70 км, но они обладают повышенной точностью и поражают цели, тараня их. Такие ракеты могут ударом разрушить, например, российскую баллистическую ракету «Кинжал» с прочной проникающей боевой частью.
Менее дальнобойные комплексы, о которых говорится в заявлении, также очень важны, поскольку составляют второй эшелон противовоздушной обороны, защищая объекты от целей, летящих на небольшой высоте. Кроме того, они защищают те же «Пэтриоты», которые также являются объектом атак.
Передача новых ЗРК сама по себе не может решить проблему защиты Украины от российских ударов. Страна испытывает настоящий «ракетный голод». В нынешнем заявлении ничего не говорится о конкретных планах и количествах ракет, там лишь сказано, что «многие сторонники Украины будут помогать в предоставлении ракет-перехватчиков».
Это довольно туманные обещания, но производство ракет для Patriot явно отстает от скорости их расходования на фронте. В январе сообщалось, что страны НАТО разместили заказ на производство тысячи ракет для этих ЗРК, но пока этот голод не преодолен.
Президент Зеленский поблагодарил США и других западных партнеров за решение предоставить дополнительные системы противовоздушной обороны, которые, по его словам, помогут защитить украинцев от российского воздушного террора.
«Дополнительные ЗРК Patriot, SAMP/T и IRIS-T SLM, а также другие тактические ракетные комплексы, которые должны поступить в Украину от партнеров, помогут нам уничтожать российские дроны и ракеты и лучше защитить украинцев от российского воздушного террора, таких как вчерашняя жестокая атака на нашу главную детскую больницу», — написал Зеленский в соцсети X.
Все внимание к Байдену
«Война закончится, и Украина останется свободной и независимой страной, — сказал Байден в своей речи во вторник. — Россия не победит. Украина победит».
Выступление Байдена длилось около 13 минут и заметно отличалось от дебатов с Дональдом Трампом в конце июня. Президент говорил четко и напористо, а речь его, похоже, имела целью заверить союзников, что он может противостоять своему основному сопернику на предстоящих в ноябре выборах.
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В конце своего выступления Байден пригласил на сцену генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, покидающего пост этой осенью, и вручил ему Президентскую медаль Свободы, высшую награду США для гражданских лиц.
Тем временем конгрессмены-демократы встретились в частном порядке, чтобы обсудить дальнейшее лидерство Байдена в партии. Как сообщили участники встречи агентству Associated Press, настроение собравшихся было удрученным. Вечером во вторник уже седьмой член Палаты представителей от Демократической партии, Мики Шеррилл из Нью-Джерси, публично призвал Байдена не выдвигать свою кандидатуру на переизбрание, заявив, что ставки слишком высоки.
Некоторые прибывшие в Вашингтон дипломаты также скептически высказываются о перспективах Байдена.
«Мы не понимаем, как он может оправиться после дебатов, — сказал один неназванный европейский посланник агентству Reuters. — Я не могу представить его во главе США и НАТО еще четыре года».
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На саммит НАТО в Вашингтон прибыли лидеры 32 стран-членов альянса, в том числе и новоизбранный премьер-министр Великобритании Кир Стармер.
«Я рад подтвердить и вновь заявить о твердой и непоколебимой поддержке НАТО со стороны Лейбористской партии», — сказал он перед отъездом в США.
По словам Стармера, саммит следует рассматривать как доказательство твердой решимости союзников по НАТО «выступить на стороне Украины и противостоять российской агрессии».
Бывший президент и нынешний соперник Байдена на выборах Дональд Трамп в день открытия саммита провел предвыборный митинг в своем гольф-клубе в Дорале во Флориде.
Трамп ранее не раз резко критически высказывался по поводу неспособности стран альянса достичь установленной цели и тратить на оборону не менее 2% от своего валового внутреннего продукта.
Правда, после начала массированного российского вторжения в Украину больше членов НАТО привели или подтвердили обязательство привести свои оборонные бюджеты в соответствие с требованиями альянса.
На митинге Трамп заявил, что эти страны теперь тратят на оборону на «сотни миллиардов долларов» больше, потому что, будучи президентом, он пригрозил на приватной встрече, что Америка не будет защищать их от России, если они не начнут вносить свой вклад в дело общей безопасности.
В феврале Трамп уже говорил что-то похожее. Тогда генсек альянса Йенс Столтенберг отреагировал, сказав, что подобные заявления «подрывают всю нашу безопасность».