ISW: Россия начинает ощущать давление контратак ВСУ

По данным ISW, с середины мая украинские защитники провели тактически важные и успешные операции на севере Харьковской области и в направлении Кременной.

Хотя ВСУ еще не начали крупномасштабные контрнаступления, необходимые для перехвата инициативы, тактические операции увеличивают потери российской армии, необходимые для продолжения медленного и изнурительного наступления РФ. Контратаки в Харьковской области вынудили россиян отвести отдельные подразделения дальше от места гипотетического расположения их центрального командования.

"ISW отметил, что в середине июня Россия перебросила на север Харьковской области части 810-й бригады морской пехоты и батальонную тактическую группу 9-й мотострелковой бригады, а остальные подразделения 810-й бригады морской пехоты и 9-й мотострелковой бригады остались возле Кринок и Торецка", - рассказали аналитики института.

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По их данным, РФ распределяет и развертывает по полю боя воздушно-десантные подразделения. Бойцы 137-го полка 106-й воздушно-десантной дивизии ведут бои в Херсонской области, остальные части полка расположены под Северском.

По мнению экспертов ISW, разделение и развертывание частей одного и того же крупного соединения свидетельствует о том, что оккупанты начинают ощущать давление контратак со стороны украинских сил. Это также подтверждает, что линия фронта не так статична, как считает российский диктатор Владимир Путин. При этом аналитики отмечают, что способность украинских сил осуществлять сильные и организованные контратаки по-прежнему зависит от стабильности военной помощи партнеров.

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