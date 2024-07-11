"В семье остался я один": латвиец о ДТП в Курземе, где погибли его родители и брат

Интервью с Ратниексом опубликовал портал Santa.lv, и в нем сообщается, что в роковой день семья Рейниса ехала домой в Айзпуте с празднования Лиго в Даугавпилсе, а ему самому накануне пришлось работать в спортивном клубе, поэтому он и его девушка не присоединились к торжеству.

Известие о ДТП он получил от коллег-пожарных. "(...) Мне сказали - туда ехать смысла уже нет", - рассказал изданию Ратниекс.

"Если бы я поехал, возможно, за рулем был бы я и ничего подобного не произошло бы, потому что я обычно спокойный водитель. А возможно, за рулем был бы папа и произошло бы то же самое, только тогда в машине были бы я и моя девушка", - сказал Ратниекс, подчеркнув, что его отец не был агрессивным водителем.

Рейнис рассказал изданию, что в организации похорон также помогали коллеги его погибшего отца Гунтиса. Погибшие были похоронены 3 июля.

Как сообщалось, в прошлом году резко возросло количество ДТП со смертельным исходом и тяжелыми травмами по причине вождения в состоянии алкогольного опьянения.

Также было объявлено, что в Латвии значительно увеличится число радаров средней скорости на автодорогах - их количество планируется утроить. Минсообщения же планирует внести изменения, согласно которым водителей будут штрафовать за превышение скорости уже до 10 км/ч.

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