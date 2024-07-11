Главное за 11 июля Буря в Латвии, компенсация за врачебную ошибку и жители экономят при продаже квартир

25 июня в Блиденской волости на Лиепайском шоссе в результате трагического ДТП погибла семья из Айзпуте - отец Гунтис, мать Лиене и сын Роберт. "Теперь в семье остался только я", - сказал в беседе с журналом Privātā Dzīve 24-летний пожарный, фитнес-тренер и рекордсмен в силовом триатлоне Рейнис Ратниекс.

За рубежом:

Директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что белорусский режим готов похищать литовских граждан.

​Приветствуя лидеров стран НАТО, собравшихся на саммит в Вашингтоне, президент США Джо Байден пообещал, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам.

Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США и выбор первых лиц Евросоюза (ЕС) стали двумя наиболее обсуждаемыми темами в российских пропагандистских передачах на прошлой неделе.

Российские силы начинают ощущать давление контратак украинской армии на поле боя, а помощь западных союзников позволила украинской армии стабилизировать критически важные районы линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

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Новый сезон проекта "Философия на воде" открылся 29 июня в ресторане Laivas. Гостем Артура Смольянинова на этот раз стал карикатурист и профессиональный психиатр Андрей Бильжо.

В Instagram появилось видео с Аллой Пугачевой, которая, предположительно, гуляет в Юрмале со своими детьми. Как сообщалось, ранее СМИ писали, что артистка решила переехать из Кипра в Латвию.