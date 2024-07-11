В уходящий рабочий день произошло много важных событий - в Латвию пришел ураган, как получить компенсацию за врачебную ошибку, а TVNET+ выяснил как латвийцы экономят при продаже недвижимости. Об этих и других новостях четверга, 11 июля, - в подборке RUS TVNET.
Главное за 11 июля ⟩ Буря в Латвии, компенсация за врачебную ошибку и жители экономят при продаже квартир
Новости Латвии:
Днем в четверг, 11 июля, сильные грозы и непогода достигли центральной части Латвии. Очевидцы поделились увиденным в соцсетях.
По мнению экспертов отрасли, обе стороны - и покупатель, и продавец - заинтересованы в сокрытии истинной суммы сделки с недвижимостью. Мотивация продавцов заключается в достаточно высокой ставке налога на прирост капитала, которая составляет 20% от стоимости имущества, а покупателей интересует минимизация государственной пошлины за регистрацию прав собственности в Земельной книге, которая составляет 1,5% от суммы сделки.
Мама Ольги Мелех умерла в приемном отделении Даугавпилсской региональной больницы из-за того, что не получила необходимую медицинскую помощь. Пациентке не были обеспечены необходимый уход за здоровьем и лечение, что вызвало ее смерть, констатировала Инспекция здравоохранения и постановила выплатить дочери компенсацию, пишет даугавпилсский портал "Чайка".
В среду, 10 июля, у Яундубултского кладбища в Юрмале, всего в паре метров от начала железнодорожного перрона, погиб бывший председатель и депутат нескольких созывов Сейма Янис Страуме. Передача Degpunktā телеканала TV3 связалась с женщиной, ставшей очевидицей этого трагического происшествия.
25 июня в Блиденской волости на Лиепайском шоссе в результате трагического ДТП погибла семья из Айзпуте - отец Гунтис, мать Лиене и сын Роберт. "Теперь в семье остался только я", - сказал в беседе с журналом Privātā Dzīve 24-летний пожарный, фитнес-тренер и рекордсмен в силовом триатлоне Рейнис Ратниекс.
За рубежом:
Директор Департамента государственной безопасности (ДГБ) Литвы Дарюс Яунишкис заявил, что белорусский режим готов похищать литовских граждан.
Приветствуя лидеров стран НАТО, собравшихся на саммит в Вашингтоне, президент США Джо Байден пообещал, что союзники дополнительно предоставят Украине пять комплексов ПВО, чтобы противостоять непрекращающимся российским атакам.
Предвыборные дебаты кандидатов в президенты США и выбор первых лиц Евросоюза (ЕС) стали двумя наиболее обсуждаемыми темами в российских пропагандистских передачах на прошлой неделе.
Российские силы начинают ощущать давление контратак украинской армии на поле боя, а помощь западных союзников позволила украинской армии стабилизировать критически важные районы линии фронта, сообщает американский Институт изучения войны (ISW).
Интересное чтиво:
Новый сезон проекта "Философия на воде" открылся 29 июня в ресторане Laivas. Гостем Артура Смольянинова на этот раз стал карикатурист и профессиональный психиатр Андрей Бильжо.
В Instagram появилось видео с Аллой Пугачевой, которая, предположительно, гуляет в Юрмале со своими детьми. Как сообщалось, ранее СМИ писали, что артистка решила переехать из Кипра в Латвию.
В среду, 10 июля, в Таллинн прибыли четыре круизных лайнера - девять тысяч человек. Что туристы думают о столице Эстонии и каковы их первые впечатления? Смотрите видео портала Limon.ee!
В Гонконге таможенники Шэньчжэня задержали мужчину, который пытался провезти в Китай 104 живые змеи, спрятав их в штанах, сообщает CNN со ссылкой на информацию из таможенной службы Шэньчжэня
Фестиваль Laima Rendezvous Jurmala стал значимым событием в Балтийском регионе, предоставляющим ежегодную возможность выступить участникам крупнейшего и самого ожидаемого песенного конкурса Европы - "Евровидения". С 1956 года "Евровидение" собирает самых ярких артистов Европы и мира, давая шанс проявить себя на большой сцене даже тем, кто еще не достиг мировой славы.
На Олимпийских играх в Париже Латвию будут представлять 29 спортсменов. Среди этих спортсменов наименее известна широкой публике прыгунья в воду Джея Делания Патрика, имеющая паспорт Латвии и США. Под латвийским флагом она выступает относительно недавно, и это будут самые крупные соревнования в ее карьере.
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