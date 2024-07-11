Госканцелярию может возглавить Райвис Кронбергс. Его предшественника понизили из-за скандала со спецрейсами Кариньша

Дополнительно KNAB сообщило, что Цитсковскис до сих пор не обращался в KNAB в связи с указанной информацией.

Как сообщалось, пониженный в должности в связи с делом о спецрейсах директор Госканцелярии Цитсковскис обратится в правоохранительные органы в связи с попытками повлиять на него, следует из сказанного им в передаче 900 sekundes телеканала TV3.

Он рассказал, что сейчас обобщает все имеющиеся в его распоряжении материалы. "Есть письменный материал, есть электронные письма с электронными файлами, где четко видно, что каждый написал. И затем следует устный разговор, в котором два должностных лица бюро премьер-министра, в том числе парламентский секретарь премьер-министра Даце Клявиня, пытаются убедить меня сделать нужное заявление, взамен обещая не рассматривать мою ответственность", - утверждал Цитсковскис.

Он подчеркнул, что может подтвердить это документально.

Между тем парламентский секретарь премьер-министра Клявиня и другие должностные лица отрицают утверждения Цитсковскиса об их участии в деле о специальных авиарейсах.

Утверждения Цитсковскиса о произведенном давлении не соответствуют действительности, и Клявиня оценивает их как, возможно, выбранную им стратегию защиты с учетом начатого расследования по уголовному делу, сказала Клявиня агентству LЕТА.

В начале апреля в ответ на информацию Генеральной прокуратуры о возбуждении уголовного дела по оценке законности использования специальных рейсов бывшим премьер-министром Кришьянисом Кариньшем премьер-министр Силиня распорядилась создать комиссию для служебной проверки.

Параллельно, уже в начале мая, Силиня издал приказ о возбуждении дисциплинарного производства в отношении Цитсковскиса.

После возбужденного Силиней дисциплинарного дела 9 июля правительство решило понизить в должности Цитсковскиса, предложив ему возглавить отдел хозяйственного обеспечения.

Цитковскис заявил, что не примет "унизительных предложений", поэтому откажется и от предложенной должности, и обжалует решение правительства.

В уголовном процессе о возможной растрате в связи с использованием договорных авиарейсов в командировках Кариньша сейчас рассматриваются действия двух лиц, сообщило в конце июня KNAB. Имена и должности лиц не раскрываются.

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