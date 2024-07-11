Тысячи украинцев в Польше пошли добровольцами в "Украинский легион"

"В Польше мы начинаем готовить первую украинскую бригаду, которая будет сформирована из добровольцев в Польше. У нас до миллиона украинцев обоего пола, и несколько тысяч из них уже зарегистрировались для этого проекта", - сказал Сикорский.

Он отметил, что многие из них действительно хотят служить своей стране и сменить своих соотечественников, сражающихся на фронте, но подчеркнул, что они не хотят быть отправленными в бой без соответствующей подготовки и снаряжения.

Сикорский сообщил, что обучение и оборудование будет предоставлено Польшей, после чего добровольцы будут отправлены в Украину в составе подразделения с правом вернуться в Польшу после ротации. "Если бы каждая европейская страна действовала так, в Украине было бы больше бригад", - подчеркнул Сикорский.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее объявил, что в Польше будет создан "Украинский легион" для обеспечения военной подготовки украинцев, проживающих в различных странах Европейского союза.

"Каждый гражданин Украины, который решит служить в легионе, сможет подписать контракт с Вооруженными силами Украины", - добавил президент.

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