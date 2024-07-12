Переход на обучение только на латышском языке соответствует Конституции

Суд пришел к выводу, что созданная государством программа языкового и культурно-исторического образования по интересам для нацменьшинств, которую в объеме трех академических часов в неделю имеет возможность бесплатно осваивать каждый обучающийся на ступени дошкольного и основного образования, надлежащим образом обеспечивает сохранение и развитие языка, культуры и этнической самобытности нацменьшинств.

В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, согласно которым в течение трех лет в Латвии, в том числе в дошкольных учреждениях и начальной школе, будет осуществлен постепенный переход на обучение только на государственном языке. До этого преподавание только на латышском языке уже велось в средних школах.

Переход на обучение только на латышском языке в программах начального образования школ нацменьшинств начался в этом учебном году, причем первыми в реформу были включены 1-е, 4-е и 7-е классы.