Переход на обучение только на латышском языке соответствует Конституции

Конституционный суд (КС) сегодня, 12 июля, признал соответствующей Конституции норму, согласно которой в государственных и муниципальных образовательных учреждениях обучение по программам общего образования на ступени дошкольного и основного образования должно осуществляться только на государственном языке.
Суд пришел к выводу, что созданная государством программа языкового и культурно-исторического образования по интересам для нацменьшинств, которую в объеме трех академических часов в неделю имеет возможность бесплатно осваивать каждый обучающийся на ступени дошкольного и основного образования, надлежащим образом обеспечивает сохранение и развитие языка, культуры и этнической самобытности нацменьшинств.
В октябре 2022 года Сейм принял поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании, согласно которым в течение трех лет в Латвии, в том числе в дошкольных учреждениях и начальной школе, будет осуществлен постепенный переход на обучение только на государственном языке. До этого преподавание только на латышском языке уже велось в средних школах.
Переход на обучение только на латышском языке в программах начального образования школ нацменьшинств начался в этом учебном году, причем первыми в реформу были включены 1-е, 4-е и 7-е классы.
С 1 сентября 2024 года преподавание только на латышском языке будет введено также во 2-х, 5-х и 8-х классах, а с 1 сентября 2025 года - в 3-х, 6-х и 9-х классах.
Дело было возбуждено по иску нескольких человек. Они просили КС оценить, соответствуют ли поправки к Закону об образовании и Закону об общем образовании статьям 1 и 114 Конституции.
Статья 1 Конституции гласит, что Латвия является независимой демократической республикой, а статья 114 гласит, что лица, принадлежащие к национальным меньшинствам, имеют право сохранять и развивать свою языковую, этническую и культурную самобытность.
По мнению заявителей, оспариваемые нормы несовместимы с принципом законных ожиданий, закрепленным в статье 1 Конституции, а также со статьей 114 Конституции и статьей 14 Рамочной конвенции о защите национальных меньшинств, поскольку они лишают их права сохранять и развивать свой язык.
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