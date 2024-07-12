Под Москвой разбился самолет Superjet без пассажиров

Telegram-канал ​Mash называет имена погибших членов экипажа - это 53-летний командир Евгений Булавко, второй пилот Владислав Харламов и стюард Максим Лукманов.

ТАСС со ссылкой на экстренные службы также пишет, что самолет мог упасть из-за отказа двигателя. При этом другой самолет Sukhoi Superjet с "импортозамещенными системами" завершил испытательный полет и сел на аэродроме Раменское, пишет провластный РИА Новости со ссылкой на Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК).

Самолет принадлежал авиакомпании "Газпром-Авиа", он пропал с радаров около 15:00. Telegram-канал Baza пишет, что перед аварией борт подал сигнал бедствия, после чего его пытались вывести на аварийный круг, но самолет потерпел крушение.

"Самолет прошел капитальный ремонт и отправился из Раменского в тестовый полет. Во время полета экипаж подал сигнал бедствия. Затем он был направлен в зону ожидания и несколько минут вырабатывал топливо. При попытке захода на посадку самолет пропал с экранов радаров", - рассказал собеседник провластного "Интерфакса".

Позднее крушение и гибель экипажа самолета также подтвердили в МЧС. О пострадавших или разрушениях на земле в результате падения самолета информации нет. "РИА Новости" со ссылкой на экстренные службы пишет, что Superjet упал в лесу и взорвался.

По информации ТАСС, самолет построили в 2014 году, авиакомпания была его единственным эксплуатантом.

Sukhoi Superjet - российский пассажирский самолет, безопасность которого после нескольких трагических аварий часто ставилась под сомнение. Как сообщалось, ситуацию с авиацией в России также усугубили санкции, введенные в ответ на военную агрессию против Украины, оккупацию и аннексию ее территорий.

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