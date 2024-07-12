Премьер Эстонии Кая Каллас сообщит о своей отставке

По словам участвующего в коалиционных переговорах министра климата Эстонии Кристена Михала (Партия реформ), премьер-министр Кая Каллас в понедельник, 15 июля, сообщит о своей отставке.
"В понедельник премьер-министр Кая Каллас сообщит об отставке, в парламенте пройдет внеочередное заседание, а вечером продолжатся консультации", - сообщил журналистам на пресс-конференции о коалиционных переговорах будущий кандидат в премьер-министры и нынешний министр климата Кристен Михал.
Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по иностранным делам.
В понедельник в Рийгикогу принесет должностную присягу прошедший в Рийгикогу заместитель перешедшего в Европейский парламент Юри Ратаса Владимир Архипов.
Рийгикогу также обсудит не провозглашенный президентом закон о налоге на моторный транспорт.
В понедельник в Рийгикогу также изберут вице-спикеров. Двое вице-спикеров будут одновременно избраны тайным голосованием.
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