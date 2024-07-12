Налог на войну: Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Ожидается, что поправки увеличат налоговые поступления примерно на 27,5 млрд евро.

С февраля 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, ее расходы превысили доходы на несколько десятков миллиардов евро. Дефицит бюджета России в 2023 году составил примерно 3,2 триллиона рублей (33 миллиарда евро), что соответствует двум процентам валового внутреннего продукта (ВВП).

Новые поправки в Налоговый кодекс РФ предусматривают увеличение налога на прибыль для физических лиц, получающих высокие доходы, а также увеличение налогов для компаний.

По оценкам Минфина, повышение налогов в 2025 году принесет в государственную казну около 2,6 триллиона рублей (26,6 миллиарда евро).

В этом году Россия заложила дефицит бюджета в 1,1%, что является скромным показателем по сравнению со многими другими странами.

За последние два года для покрытия дефицита бюджета Россия использовала свой суверенный фонд благосостояния и взяла займы у государственных банков.

Расходы на оборону и безопасность выросли до более чем восьми процентов ВВП России, заявил Путин в мае. Он назвал военный бюджет страны "важнейшим ресурсом", который следует использовать "осторожно и эффективно".

Россия предлагает огромные зарплаты и льготы своим солдатам, участвующим во вторжении в Украину, и инвестирует в местные оружейные производства.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!