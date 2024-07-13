Что Украина получила по итогам саммита НАТО в Вашингтоне?

На последующей пресс-конференции генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг не смог дать удовлетворительного ответа на вопрос, что означает слово "необратимый" в данном контексте и что произойдет, если Украина не сможет провести требуемые реформы. Однако, по его словам, этим альянс дает четкий сигнал о том, "что мы действительно хотим, чтобы Украина присоединилась к НАТО, и что мы будем работать с Украиной для достижения этой цели".

Является ли декларация саммита "огромным шагом вперед"?

Для такой организации, как НАТО, где любые решения принимаются на основе консенсуса, декларация - это "большой шаг вперед", уверена Рейчел Риццо, эксперт по безопасности Атлантического совета. В документе Россия названа "величайшей угрозой безопасности союзников". При этом НАТО считает Китай "решительным соучастником" российской агрессивной войны.

Однако Риццо признала, что в декларации остались без ответа важные вопросы. "Что будет до окончательного вступления Украины в НАТО, до которого могут пройти еще десятилетия?", - указала она.

Декларация саммита "шаг в правильном направлении", выходящий за рамки того, что было обещано Украине на встрече НАТО в Вильнюсе год назад, рассказал в интервью DW Михал Барановски, эксперт по внешней политике в Немецком фонде Маршалла (GMF). Однако, по его мнению, декларация "не является огромным шагом вперед".

Мост к членству в НАТО для Украины