Семья инфлюенсера мусорит в лесу? Возможные доказательства нашли в мусорных пакетах

В начале июля лесник Райвис отправился на территорию огородов в Олайнском крае, где заметил выброшенные недалеко от дороги мусорные мешки. В одном из мешков он нашел отсылки к семье популярного инфлюенсера, сообщает передача Bez Tabu телеканала TV3.
В одном из мешков Райвис нашел адресованную некой Наталье посылку, и указанный там адрес находился всего в пяти километрах, поэтому лесник решил отправиться по адресу, где обнаружил роскошный частный дом.
Вышедшая женщина связалась с мужем и указала, что в ближайшее время мусор будет собран. Вернувшись на место происшествия, Райвис нашел и другие документы. Среди них был договор Антона Левданского со спортивным клубом, а также чек на покупку в магазине одежды на 367 евро.
"Женщина указала, что мусор будет собран, на это я и понадеялся. Приехал на следующий день, мусор лежал там же, ничего не изменилось и еще через день. В этом случае очень повезло, что в мусоре были эти документы.
Их дом находится довольно недалеко. Я посмотрел в интернете, что это за люди, был удивлен", - рассказал передаче лесник Райвис.
Вбив в поисковик имя упомянутого Антона, Bez Tabu выяснила, что в Instagram на него подписаны 117 тысяч человек. Антон женат за инфлюенсере украинского происхождения Софии Стужук, у которой в Instagram почти пять миллионов подписчиков.
Передача указывает, что среди мусора была и упаковка от посылки, на которой было написано "София С.", кроме того, в договоре со спортивным клубом использовалась электронная почта некой Софии Левданской.
К тому же в Instagram у Софии Стужук можно найти фотографию, сделанную у дома, куда поехал лесник.
Напомним, проживающая в Латвии инфлюенсер украинского происхождения София Стужук, которая уже несколько лет находится в отношениях с рижанином Антоном Левданским, в июне сообщила, что решила подать на развод. Через несколько дней после сообщения она выступила с новым заявлением - развода все-таки не будет.
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