Семья инфлюенсера мусорит в лесу? Возможные доказательства нашли в мусорных пакетах

В одном из мешков Райвис нашел адресованную некой Наталье посылку, и указанный там адрес находился всего в пяти километрах, поэтому лесник решил отправиться по адресу, где обнаружил роскошный частный дом.

Вышедшая женщина связалась с мужем и указала, что в ближайшее время мусор будет собран. Вернувшись на место происшествия, Райвис нашел и другие документы. Среди них был договор Антона Левданского со спортивным клубом, а также чек на покупку в магазине одежды на 367 евро.

Фото: Kadrs no "Bez tabu" video

"Женщина указала, что мусор будет собран, на это я и понадеялся. Приехал на следующий день, мусор лежал там же, ничего не изменилось и еще через день. В этом случае очень повезло, что в мусоре были эти документы.

Их дом находится довольно недалеко. Я посмотрел в интернете, что это за люди, был удивлен", - рассказал передаче лесник Райвис.