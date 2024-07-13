2700 школьников на экзамене по математике не смогли преодолеть даже минимальный порог в 15%

Более чем 70% набрали 44% сдававших экзамен по английскому языку, 23% - по латышскому языку и 10% - по математике.

Не наблюдалось больших различий между экзаменами более высокого уровня по английскому языку, математике и латышскому языку. По этим предметам старшеклассники набрали 66%, 59% и 55% соответственно.

По сравнению с прошлым годом средний балл по таким предметам, как биология, программирование, культура и искусство, увеличился на 4-5%. По этим предметам старшеклассники в этом году набрали 55%, 51% и 50% соответственно.

Самый высокий процент учащихся с высокими результатами на экзаменах более высокого уровня приходится на русский язык (75%), английский язык (48%), математику (26%), программирование (26%), биологию (25%), а также латышский язык и литературу (20%).

На средний балл экзаменов повлияло как общее количество сдавших каждый экзамен, так и количество тех, кто сдавал экзамен во второй раз, поскольку они не достигли порога в 10% в прошлом году, пояснили в VISC.

По оценкам VISC, в этом году экзамены сдавали 59 493 старшеклассника. Это был второй учебный год, в котором старшеклассники сдавали централизованные экзамены на оптимальном, повышенном и общем уровнях.

Чтобы получить аттестат об общем среднем образовании, в этом году необходимо было сдать экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку как минимум на оптимальном уровне и два экзамена на высоком уровне. Школьник должен был набрать не менее 15% на каждом экзамене.

До 11 июля VISC выдал 55 780 сертификатов о сдаче экзаменов на этапе средней школы.

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