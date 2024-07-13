2700 школьников на экзамене по математике не смогли преодолеть даже минимальный порог в 15%

Согласно первым предварительным результатам Государственного центра содержания образования (VISC), около 2700 учащихся средних школ не смогли преодолеть 15-процентный порог минимального общего балла на централизованном экзамене по математике оптимального уровня. Большинство проваливших экзамен по математике - ученики 11-х классов, ученики программ удаленного обучения и студенты третьего курса профессиональных учебных заведений. Средний балл учеников средней школы на этом экзамене составляет 34%.
Кроме того, около 250 учеников не справились с экзаменом по английскому языку оптимального уровня и 170 - по латышскому.
Наибольшее количество провалов на экзаменах более высокого уровня также приходится на математику - около 50 учеников.
Не смогли достичь 15-процентного минимального порога общего балла и около 30 сдававших экзамен по английскому языку, социальным наукам, латышскому языку и литературе на более высоком уровне. 25 учеников не справились с химией, по 15 - с физикой, географией и историей, а десять - с биологией и программированием. Один ученик не сдал экзамен по дизайну и технологиям.
Как и в предыдущем учебном году, самые высокие результаты в 2023/2024 учебном году ученики средних школ показали по иностранным языкам. На оптимальном уровне самые высокие средние баллы получили ученики, сдававшие французский и английский языки - 81% и 62% соответственно. Ученики, сдававшие немецкий язык, набрали в среднем 54%.
По латышскому языку средний балл за экзамен оптимального уровня для учеников средней школы составил 55%, а по математике - 34%. Эти результаты не сильно отличаются от средних результатов централизованных экзаменов оптимального уровня в прошлом году.
Более чем 70% набрали 44% сдававших экзамен по английскому языку, 23% - по латышскому языку и 10% - по математике.
Не наблюдалось больших различий между экзаменами более высокого уровня по английскому языку, математике и латышскому языку. По этим предметам старшеклассники набрали 66%, 59% и 55% соответственно.
По сравнению с прошлым годом средний балл по таким предметам, как биология, программирование, культура и искусство, увеличился на 4-5%. По этим предметам старшеклассники в этом году набрали 55%, 51% и 50% соответственно.
Самый высокий процент учащихся с высокими результатами на экзаменах более высокого уровня приходится на русский язык (75%), английский язык (48%), математику (26%), программирование (26%), биологию (25%), а также латышский язык и литературу (20%).
На средний балл экзаменов повлияло как общее количество сдавших каждый экзамен, так и количество тех, кто сдавал экзамен во второй раз, поскольку они не достигли порога в 10% в прошлом году, пояснили в VISC.
По оценкам VISC, в этом году экзамены сдавали 59 493 старшеклассника. Это был второй учебный год, в котором старшеклассники сдавали централизованные экзамены на оптимальном, повышенном и общем уровнях.
Чтобы получить аттестат об общем среднем образовании, в этом году необходимо было сдать экзамен по латышскому языку, математике и иностранному языку как минимум на оптимальном уровне и два экзамена на высоком уровне. Школьник должен был набрать не менее 15% на каждом экзамене.
До 11 июля VISC выдал 55 780 сертификатов о сдаче экзаменов на этапе средней школы.
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