"Началась ужасная паника". Жители Бауского края рассказывают о нанесенных бурей разрушениях

В четверг вечером в Бауском крае примерно за десять минут буря нанесла огромный ущерб. Ветер не жалел ни муниципальные, ни частные здания, сообщает ReTV Ziņas. Местные жители рассказали СМИ о пережитом.
В четверг в 17:00 ветер в Бауске достиг скорости 30 метров в секунду. За несколько минут на улицах, в городских парках и скверах было сломано огромное количество деревьев. Бушевал ветер и на городском стадионе. Крышу сорвало со зрительных трибун, спортивного манежа. Сорванная со спортивного манежа конструкция крыши сильно повредила находящиеся на соседней улице частные дома. "Меня самого не было дома. Жена позвонила, и сказала, что у дома сорвана крыша. Вторая крыша с трибун стадиона упала сверху", - рассказал владелец пострадавшего от бури дома Гунтис.
Журналисты приехали на находящуюся рядом со стадионом улицу Спорта примерно через полтора часа после бури. Люди уже собирали деревянные части конструкции крыши, однако у одного двухэтажного здания рухнула и стена.
"Мы прятались внизу. С одной стороны забежала большая волна. Я успела сбежать вниз, которому что в моей спальне падал потолок. Я бежала за ребенком, когда все это пришло. Потом снова два удара и все закончилось. Это была такая бурлящая волна... Ужасно это было. Просто ужасно", - рассказала хозяйка пострадавшего дома Гита.
В соседнем доме та же самая крыша манежа стадиона сильно повредила хозяйственную постройку. Жительница улицы Спорта Эрика: "У этого окошка в коридоре стояли. Видели только, что все стало белым, падает что-то ужасное, но даже подумать не могли, что это крыша или что-то подобное. Подумала - может быть деревья или еще что.
Началась ужасная паника. Ужасная паника. Теперь уже все в порядке. Мы уже бегали к соседям, думали, не убился ли там кто".
Как передаче рассказали местные жители, крыши домов пострадали и у еще нескольких зданий. От разрушений бури не спаслись и волости края. Наибольшие разрушения - у Памушской школы в волости Гайлишу, где уже издалека на краю дороги видны не только обломанные деревья, но и покрытие крыши.
В свою очередь LTV сообщило, что в парке Бауского замка ветер выкопал даже человеческие черепа. В борьбе с последствиям бури свою помощь городу обещает оказать и государство. Жители считают, что этого не будет достаточно, и помощи потребуется больше.
Видео: Сюжет LTV
Галерея: Найденные в Бауске черепа
Галерея: Последствия бури в Бауске
Видео: Молодежь помогает ликвидировать повреждения в Бауске
Видео: Последствия бури 11 июля в Вецсаулской волости
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!