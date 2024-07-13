"Началась ужасная паника". Жители Бауского края рассказывают о нанесенных бурей разрушениях

В соседнем доме та же самая крыша манежа стадиона сильно повредила хозяйственную постройку. Жительница улицы Спорта Эрика: "У этого окошка в коридоре стояли. Видели только, что все стало белым, падает что-то ужасное, но даже подумать не могли, что это крыша или что-то подобное. Подумала - может быть деревья или еще что.

Началась ужасная паника. Ужасная паника. Теперь уже все в порядке. Мы уже бегали к соседям, думали, не убился ли там кто".

Как передаче рассказали местные жители, крыши домов пострадали и у еще нескольких зданий. От разрушений бури не спаслись и волости края. Наибольшие разрушения - у Памушской школы в волости Гайлишу, где уже издалека на краю дороги видны не только обломанные деревья, но и покрытие крыши.

В свою очередь LTV сообщило, что в парке Бауского замка ветер выкопал даже человеческие черепа. В борьбе с последствиям бури свою помощь городу обещает оказать и государство. Жители считают, что этого не будет достаточно, и помощи потребуется больше.

Видео: Сюжет LTV

Галерея: Найденные в Бауске черепа

Галерея: Последствия бури в Бауске

Видео: Молодежь помогает ликвидировать повреждения в Бауске

Видео: Последствия бури 11 июля в Вецсаулской волости

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