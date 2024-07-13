Видео Ночью дроны атаковали три региона РФ. В Ростовской области загорелась нефтебаза

Министерство указывает, что два дроны были сбиты в Ростовской области, еще по одному - в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки Минобороны РФ не сообщило.

Fire at an oil depot in Russia's Rostov Region



According to some reports, it is a fire after a Ukrainian UAV strike on gasoline tanks. pic.twitter.com/jiRJnKSfKW — NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2024

Губернатор Ростовской области Василий Голубев указал, что в результате атаки загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Telegram-каналы опубликовали видео атаки на предприятие по хранению топлива. Прокремлевский канал Mash сообщил, что нефтебазу атаковали два дрона. Один из них упал в 20 метрах от базы, а второй попал в цель. К 10:20 пожар был ликвидирован.

Напомним, с начала войны в Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам. Целями в том числе становятся нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!