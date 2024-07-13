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Видео Ночью дроны атаковали три региона РФ. В Ростовской области загорелась нефтебаза

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video/NEXTA/"X"

Минобороны России выступило с заявлением, что в ночь на субботу, 13 июля, средства ПВО перехватили и уничтожили четыре украинских дрона, пишет "Медуза".

Министерство указывает, что два дроны были сбиты в Ростовской области, еще по одному - в Белгородской и Курской областях. О последствиях атаки Минобороны РФ не сообщило.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев указал, что в результате атаки загорелась нефтебаза в Цимлянском районе. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

Telegram-каналы опубликовали видео атаки на предприятие по хранению топлива. Прокремлевский канал Mash сообщил, что нефтебазу атаковали два дрона. Один из них упал в 20 метрах от базы, а второй попал в цель. К 10:20 пожар был ликвидирован.

Напомним, с начала войны в Украине приграничные российские регионы регулярно подвергаются обстрелам и атакам. Целями в том числе становятся нефтеперерабатывающие заводы и нефтебазы.

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