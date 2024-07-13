Суд закрыл дело актера Алека Болдуина, которого обвиняли в непредумышленном убийстве оператора на съемках

Накануне в ходе судебного разбирательства криминалист заявил в суде, что человек по имени Трой Теске, бывший офицер полиции, передал следствию боевые патроны, которые могли иметь отношение к этому делу.

Теске дружит с отчимом осужденной по делу Ханны Гутьеррес-Рид. Он также работал с помощником по реквизиту съемочной группы.

По словам адвоката Болдуина, эти патроны могли быть связаны со смертью Хатчинс, но были зарегистрированы в другом деле под другим номером.

Прокуроры утверждали, что боеприпасы не имели отношения к делу и не соответствовали пулям, найденным на съемочной площадке.

Однако судья Мэри Марлоу Соммер постановила, что их следовало передать команде защиты Болдуина.

«Сокрытие этой информации властями было сознательным и преднамеренным, — заявила она. — У суда нет возможности исправить эту ошибку».

В результате один из спецпрокуроров подал в отставку, а судья распустила коллегию присяжных и постановила закрыть дело.

При оглашении судебного решения Алек Болдуин расплакался. Потом они обнялись с адвокатом и женой.

Прокуроры не смогут снова выдвинуть обвинение против Болдуина, поскольку суд полностью закрыл дело без права возобновления.

«Суд пошел на крайнюю меру. Дело закрыто», — заявил Би-би-си адвокат по уголовным делам из Лос-Анджелеса Джошуа Риттер.

Фото: Reuters

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