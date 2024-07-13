В Таллинне на трамвайной остановке ножом ударили мужчину: пострадавший скончался в больнице

В ночь с пятницы на субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Мере в Таллинне пострадал человек. Позже пострадавший скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.
Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Мадис Каллак сообщил, что скорая помощь доставила 34-летнего мужчину в больницу с ножевым ранением, но примерно через час он скончался.
"Точную причину смерти мужчины установит экспертиза", - сказал Каллак.
По словам Каллака, полицейские собрали улики на месте происшествия, проверили прилегающую территорию и опросили свидетелей.
"Все точные обстоятельства этого дела еще выясняются. Полиция устанавливает, что именно произошло вчера вечером на трамвайной остановке на бульваре Мере и кто мог совершить это преступление", - сказал Каллак.
По факту произошедшего начато уголовное расследование.
Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем инцидента, позвонить по телефону 112.
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