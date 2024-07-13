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В Таллинне на трамвайной остановке ножом ударили мужчину: пострадавший скончался в больнице

rus.postimees.ee
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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное.
Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное. Фото: Madis Veltman

В ночь с пятницы на субботу в Центр тревоги поступило сообщение о том, что на бульваре Мере в Таллинне пострадал человек. Позже пострадавший скончался в больнице, пишет Rus.Postimees.

Оперативный руководитель Пыхьяской префектуры Мадис Каллак сообщил, что скорая помощь доставила 34-летнего мужчину в больницу с ножевым ранением, но примерно через час он скончался.

"Точную причину смерти мужчины установит экспертиза", - сказал Каллак.

По словам Каллака, полицейские собрали улики на месте происшествия, проверили прилегающую территорию и опросили свидетелей.

"Все точные обстоятельства этого дела еще выясняются. Полиция устанавливает, что именно произошло вчера вечером на трамвайной остановке на бульваре Мере и кто мог совершить это преступление", - сказал Каллак.

По факту произошедшего начато уголовное расследование.

Полиция просит всех, кто мог стать свидетелем инцидента, позвонить по телефону 112.

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