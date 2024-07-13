Байден перепутал Зеленского и Путина: президент Украины прокомментировал ошибку

Прибыв в аэропорт Шеннон на западе Ирландии, Зеленский кратко пообщался с журналистами перед встречей с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

Отвечая на вопрос, как он отреагировал на то, что Байден назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".

Зеленский также поблагодарил народ Ирландии за поддержку.

"Прежде всего, большое спасибо за поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла множество украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", - сказал глава государства.

Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Харрисом, возвращаясь в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.