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Байден перепутал Зеленского и Путина: президент Украины прокомментировал ошибку

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Зеленский в Ирландии
Зеленский в Ирландии Фото: @ZelenskyyUa

В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский в начале своего визита в Ирландию назвал "ошибкой" высказывания президента США Джо Байдена на саммите НАТО, когда тот назвал Зеленского "Путиным", сообщает Irish Times.

Прибыв в аэропорт Шеннон на западе Ирландии, Зеленский кратко пообщался с журналистами перед встречей с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.

Отвечая на вопрос, как он отреагировал на то, что Байден назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".

Зеленский также поблагодарил народ Ирландии за поддержку.

"Прежде всего, большое спасибо за поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла множество украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", - сказал глава государства.

Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Харрисом, возвращаясь в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.

В ходе двусторонней встречи премьер-министр Ирландии выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Украины, в том числе в результате российского удара по крупнейшей детской больнице страны на этой неделе.

Харрис, ставший в апреле премьер-министром Ирландии, также пообещал поддержать Украину на пути к членству в ЕС.

На совместной пресс-конференции премьер Ирландии заявил, что обсудил с Зеленским возможное двустороннее соглашение по разминированию, энергетике, гуманитарной помощи и поставкам продовольствия.

Ирландия предоставила Украине нелетальную военную помощь на сумму 250 миллионов евро и приняла более 108 000 украинских беженцев.

Силы обороны Ирландии обучили 455 украинских солдат разминированию, оказанию помощи раненым и использованию нелетального оборудования для разминирования.

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