Байден перепутал Зеленского и Путина: президент Украины прокомментировал ошибку

В субботу, 13 июля, президент Украины Владимир Зеленский в начале своего визита в Ирландию назвал "ошибкой" высказывания президента США Джо Байдена на саммите НАТО, когда тот назвал Зеленского "Путиным", сообщает Irish Times.
Прибыв в аэропорт Шеннон на западе Ирландии, Зеленский кратко пообщался с журналистами перед встречей с премьер-министром Ирландии Саймоном Харрисом.
Отвечая на вопрос, как он отреагировал на то, что Байден назвал его "президентом Путиным", Зеленский сказал: "Это ошибка. Я думаю, что Соединенные Штаты оказали большую поддержку украинцам. Мы можем забыть некоторые ошибки, я так думаю".
Зеленский также поблагодарил народ Ирландии за поддержку.
"Прежде всего, большое спасибо за поддержку, спасибо Ирландии за то, что она приняла множество украинских беженцев, вы были с нами с самого начала российского вторжения", - сказал глава государства.
Зеленский прибыл в Ирландию для двусторонней встречи с премьер-министром Саймоном Харрисом, возвращаясь в Украину после встречи с лидерами НАТО в США.
On my way to Ukraine, I met with Ireland’s Taoiseach @SimonHarrisTD.— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) July 13, 2024
We discussed support for Ukraine and continued cooperation in demining and cybersecurity. We also talked about the next steps to implement the decisions based on the outcomes of the Peace Summit and discussed… pic.twitter.com/00GgW2Nkyp
В ходе двусторонней встречи премьер-министр Ирландии выразил соболезнования в связи с гибелью жителей Украины, в том числе в результате российского удара по крупнейшей детской больнице страны на этой неделе.
Харрис, ставший в апреле премьер-министром Ирландии, также пообещал поддержать Украину на пути к членству в ЕС.
На совместной пресс-конференции премьер Ирландии заявил, что обсудил с Зеленским возможное двустороннее соглашение по разминированию, энергетике, гуманитарной помощи и поставкам продовольствия.
Ирландия предоставила Украине нелетальную военную помощь на сумму 250 миллионов евро и приняла более 108 000 украинских беженцев.
Силы обороны Ирландии обучили 455 украинских солдат разминированию, оказанию помощи раненым и использованию нелетального оборудования для разминирования.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!