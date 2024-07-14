Платный вызов скорой помощи станет дороже

В Минздраве подчеркивает, что эти изменения коснутся только тех физических и юридических лиц, которые будут пользоваться платными услугами службы.

Поправки потребовались в связи с изменением объема средств, выделяемых на оплату труда врачей NMPD и других членов бригады, что повлекло за собой изменение размера их зарплат. Это, в свою очередь, повлияло на стоимость практически всех платных услуг, в среднем на 9%.

Например, планируется, что вызов NMPD к человеку для получения неэкстренной медицинской помощи будет стоить на 6,59 евро больше, т.е. 91,52 евро. В прошлом году таких вызовов было 3322.

Вызов человека, не получающего медицинских услуг, оплачиваемых из государственного бюджета, для оказания неотложной помощи будет стоить на 7,25 евро больше, или 198,93 евро. В 2023 году таких вызовов было 1 489.

Транспортировка пациента в ближайшую больницу по его желанию, если нет медицинских противопоказаний, будет стоить 92,67 евро, что на 5,39 евро больше, чем раньше. В прошлом году эта платная услуга была оказана 104 раза.