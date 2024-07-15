Пн, 15.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT
Для абонентов

Жестокость, эротика и Эмма Стоун (опять). На экранах - новый фильм от создателя "Бедных-несчастных"

Андрей Тимофеев rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Маргарет Куолли, Джесси Племонс и Уиллем Дефо в фильме Йоргоса Лантимоса "Виды доброты"
Маргарет Куолли, Джесси Племонс и Уиллем Дефо в фильме Йоргоса Лантимоса "Виды доброты" Фото: SCANPIX

С экранов кинотеатров едва успел сойти авангардный хит прошлого наградного сезона - "Бедные-несчастные" грека Йоргоса Лантимоса, - как в прокат ворвался его новый почти трехчасовой фильм "Виды доброты". Несмотря на возвращение нескольких актеров из "Бедных-несчастных", новинка вряд ли придется по вкусу тем, кто полюбил Лантимоса именно за этот фильм. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" объясняет, чем разочаровывает одна из главных премьер июля.

Офисный клерк (Джесси Племонс) пытается вырваться из-под контроля начальника (Уиллем Дефо), который уговаривает его спровоцировать тяжелое ДТП. В это время полицейский (снова Джесси Племонс) подозревает, что его вернувшаяся после исчезновения супруга (Эмма Стоун) - самозванка. В это время член религиозного культа (снова Эмма Стоун) пытается найти особенную девушку (Маргарет Куолли), которая должна стать Мессией, способной воскрешать мертвых.

После дорогостоящего арт-хаус-блокбастера "Бедные-несчастные" (в другом переводе - "Истерзанные души") грек Йоргос Лантимос, кажется, решил взять небольшую передышку и снял малобюджетную черную комедию, состоящую из трех малосвязанных новелл - форма, бывшая особенно популярной в конце 90-х и начале нулевых. Среди референсов к "Видам доброты", однако, вспоминаются не столько популярные работы Пола Томаса Андерсона или Алехандро Гонсалеса Иньярриту, сколько возмутительные, но куда менее известные картины Тодда Солондза - особенно "Счастье" и "Сказочник".

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти