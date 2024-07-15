С экранов кинотеатров едва успел сойти авангардный хит прошлого наградного сезона - "Бедные-несчастные" грека Йоргоса Лантимоса, - как в прокат ворвался его новый почти трехчасовой фильм "Виды доброты". Несмотря на возвращение нескольких актеров из "Бедных-несчастных", новинка вряд ли придется по вкусу тем, кто полюбил Лантимоса именно за этот фильм. Автор рубрики "Андрей уже посмотрел!" объясняет, чем разочаровывает одна из главных премьер июля.
Жестокость, эротика и Эмма Стоун (опять). На экранах - новый фильм от создателя "Бедных-несчастных"
Офисный клерк (Джесси Племонс) пытается вырваться из-под контроля начальника (Уиллем Дефо), который уговаривает его спровоцировать тяжелое ДТП. В это время полицейский (снова Джесси Племонс) подозревает, что его вернувшаяся после исчезновения супруга (Эмма Стоун) - самозванка. В это время член религиозного культа (снова Эмма Стоун) пытается найти особенную девушку (Маргарет Куолли), которая должна стать Мессией, способной воскрешать мертвых.
После дорогостоящего арт-хаус-блокбастера "Бедные-несчастные" (в другом переводе - "Истерзанные души") грек Йоргос Лантимос, кажется, решил взять небольшую передышку и снял малобюджетную черную комедию, состоящую из трех малосвязанных новелл - форма, бывшая особенно популярной в конце 90-х и начале нулевых. Среди референсов к "Видам доброты", однако, вспоминаются не столько популярные работы Пола Томаса Андерсона или Алехандро Гонсалеса Иньярриту, сколько возмутительные, но куда менее известные картины Тодда Солондза - особенно "Счастье" и "Сказочник".