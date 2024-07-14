Умерла звезда сериала "Зачарованные" Шэннен Доэрти

Популярная актриса боролась с раком груди.

В 2015 году у Доэрти диагностировали рак. Год спустя ей сделали мастэктомию, а также химиотерапию и лучевую терапию. В 2017 году ей удалось победить опухоль, но в феврале 2020 года она обнаружила, что рак вернулся.

В декабре прошлого года Доэрти обнаружила, что рак распространился на ее кости, но она была полна решимости бороться с ним.

"Я еще не перестала жить. Я не перестала любить. Я не перестала творить", - сказала актриса.

Доэрти известна по ролям в сериалах "Зачарованные" и "Беверли-Хиллз, 90210" и считается одной из самых узнаваемых звезд Голливуда 1990-х годов.

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