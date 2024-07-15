Названо имя мужчины, убитого на предвыборном митинге Трампа

Губернатор штата Пенсильвания Джош Шапиро 14 июля подтвердил, что во время покушения на экс-президента Дональда Трампа был убит пожарный Кори Комператоре, сообщает CNN.
Комператоре был одним из нескольких тысяч человек, которые пришли на предвыборный митинг Трампа. Губернатор указал, что он погиб, пытаясь защитить от выстрелов свою семью.
"Я только что говори с женой и двумя дочерьми Кори", - сказал в воскресенье Шапиро.
"Кори был отцом двух девочек. Кори был пожарным. Кори каждое воскресенье ходил в церковь. Кори любил свою общину. Особенно Кори любил свою семью", - сказал губернатор.
"Я просил жену Кори, было бы правильным, если я расскажу, о чем мы говорили. Она сказала - да. Она также попросила, чтобы он всем рассказал, что Кори умер как герой, - добавил Шапиро.
- Кори прикрыл свою семью, чтобы защищить их прошедшим вечером на этом митинге".
Шапиро сказал, что в память о Комператоре он отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всему штату.
Как сообщалось ранее, Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в субботу, и это расследуется как покушение на убийство.
После стрельбы в Батлере, штат Пенсильвания, 78-летнего Трампа увезли с места происшествия в машине, а на его лице была кровь. Позже он написал в социальной сети Truth Social, что пуля прошла через верхнюю часть его правого уха.
Нападавший, находившийся на крыше соседнего здания, был застрелен агентами Секретной службы.
Федеральное бюро расследований США объявило в воскресенье, что стрелком был 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. По сообщениям американских СМИ, он был зарегистрирован в избирательном реестре как сторонник Республиканской партии, хотя в 17 лет пожертвовал 15 долларов на организацию, связанную с Демократической партией. В некоторых штатах США только те, кто зарегистрирован как сторонник партии, могут голосовать на ее праймериз.
Крукс, проживавший в Бетел-Парке, штат Пенсильвания, работал на кухне местного дома престарелых, сообщили Би-би-си сотрудники дома престарелых.
Источники в правоохранительных органах сообщили AP, что винтовка была куплена отцом Крукса не менее шести месяцев назад.
В результате стрельбы один участник митинга погиб, двое получили серьезные ранения.
Очевидцы рассказали СМИ, что люди указывали полицейским на то, что на крыше находится человек с винтовкой, но реакция была недостаточно быстрой, и он открыл огонь.
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