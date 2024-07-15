Названо имя мужчины, убитого на предвыборном митинге Трампа

Комператоре был одним из нескольких тысяч человек, которые пришли на предвыборный митинг Трампа. Губернатор указал, что он погиб, пытаясь защитить от выстрелов свою семью.

"Я только что говори с женой и двумя дочерьми Кори", - сказал в воскресенье Шапиро.

"Кори был отцом двух девочек. Кори был пожарным. Кори каждое воскресенье ходил в церковь. Кори любил свою общину. Особенно Кори любил свою семью", - сказал губернатор.

"Я просил жену Кори, было бы правильным, если я расскажу, о чем мы говорили. Она сказала - да. Она также попросила, чтобы он всем рассказал, что Кори умер как герой, - добавил Шапиро.

- Кори прикрыл свою семью, чтобы защищить их прошедшим вечером на этом митинге".

Шапиро сказал, что в память о Комператоре он отдал распоряжение приспустить государственные флаги по всему штату.

Как сообщалось ранее, Трампу выстрелили в ухо на предвыборном митинге в субботу, и это расследуется как покушение на убийство.