Не попав в Трампа — пуля чиркнула тому по уху — стрелок выпустил несколько пуль по собравшимся, убив одного и тяжело ранив еще двух человек. Его застрелили сотрудники Секретной службы, охраняющие Трампа как бывшего президента и как официального кандидата в президенты.

Документов у Томаса Крукса при себе не было, и следствие идентифицировало его по ДНК.

Томас Крукс жил с родителями в тихом пригороде Питтсбурга Бетел-парк, примерно в 70 км от места покушения. В 2022 году он закончил школу, получив при этом приз в 500 долларов за результаты по математике и естественным наукам — об этом писала местная газета.

После школы Крукс работал недалеко от дома на кухне в доме престарелых.

Как выяснила американская пресса, молодой человек, покушавшийся на кандидата-республиканца Трампа, сам был официально зарегистрирован как сторонник Республиканской партии.

При этом три года назад он пожертвовал деньги — правда, всего 15 долларов — организации ActBlue, которая поддерживает Демократическую партию.

оцепление у дома Томаса Крукса Фото: Reuters