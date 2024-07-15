"Снизить температуру в нашей политике". Байден обратился к нации в связи с покушением на Трампа

Байден также позвонил Трампу, чтобы выразить сочувствие в связи с покушением. По сведениям источников газеты Wall Street Journal, этот звонок был «коротким и уважительным».

Это было всего третье по счету обращение Байдена из Овального кабинета за время президентства. Подобные выступления делаются относительно редко и обычно посвящены самым серьезным событиям.

Предыдущее такое обращение Байден делал в октябре прошлого года, после нападения ХАМАС на Израиль. До этого он обращался к нации в июне 2023 года, чтобы потребовать от Конгресса США дать разрешение на увеличение порога американского долга.

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Трамп призывает к единству нации

Тем временем Дональд Трамп дал первое интервью после покушения. Он заявил газете Washington Examiner, что решил переписать свое будущее выступление на съезде и сфокусироваться на национальном единстве, а не на критике Байдена.

Фото: Reuters

«Речь, с которой я собирался выступить, должна была стать бомбой», — сказал Трамп. «Если бы этого не случилось, то я бы произнес одну из самых своих невероятных речей», — добавил он и объяснил, что хотел в основном говорить о недостатках политики Байдена.

«Честно скажу, теперь это будет совсем другая речь. Это возможность объединить страну. Мне такую возможность дали», — заявил бывший президент.

Он также признался, что «только начинает осознавать реальность» произошедшего с ним в воскресенье.

Трамп уже прибыл в город Милуоки (штат Висконсин), где пройдет конференция.