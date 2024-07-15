Видео В Валмиере водитель Audi превысил скорость более чем на 100 км/ч и "попал" на серьезный штраф

14 июля в 15:40 во время выполнения служебных обязанностей стражи порядка в Валмиере на автодороге Валмиера - Руйиена - граница Эстонии (Угурини) зафиксировали автомобиль марки Audi S8, двигавшийся в населенном пункте, где разрешенная скорость движения составляет 50 километров в час, со скоростью 159 километров в час. В ходе проверки водителя полиция констатировала, что за рулем Audi находился мужчина 1982 года рождения.

Согласно закону о дорожном движении за превышение скорости более чем на 70 километров в час, если это сделано в населенном пункте, водителю грозит денежный штраф от 1400 до 2000 евро и лишение прав на срок от 12 до 36 месяцев.

Государственная полиция призывает водителей не быть безрассудными и помнить, что превышение скорости и несоблюдение других правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность и здоровье не только водителя, но и других участников дорожного движения.

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