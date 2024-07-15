Со вторника в Латвию запрещен въезд лицам на зарегистрированных в Беларуси автомобилях

В соответствии с законодательством Евросоюза и разъяснениями Еврокомиссии Служба госдоходов сообщает, что с 00:01 вторника, 16 июля, лицам на зарегистрированных в Республике Беларусь транспортных средствах - пассажирских легковых автомобилях - запрещен въезд в Евросоюз через латвийско-белорусские и латвийско-российские пункты пропуска, сообщили TVNET в Службе госдоходов.
Чтобы снизить риски обхода санкций, Евросоюз, одобрив 8-й пакет санкций против Беларуси, в значительной степени привел санкции, введенные против Беларуси, в соответствие с санкциями, введенными против России. Теперь из Беларуси запрещен импорт товаров, которые позволяют Беларуси диверсифицировать источники доходов и тем самым участвовать в российской агрессии против Украины, если эти товары происходят из Беларуси или экспортируются из нее (товары, перечисленные в приложении XXVII к регламенту (ЕС) 2024/1865 от 29 июня 2024 года, вносящем изменения в регламент (ЕК) № 765/2006 об ограничительных мерах в связи с ситуацией в Беларуси и участием Беларуси в российской агрессии против Украины). В приложение включены и легковые автомобили.
В целях обеспечения соблюдения санкций ЕС с 16 июля 2024 года лицам запрещен въезд на территорию Латвийской Республики на транспортных средствах, зарегистрированных в Республике Беларусь.
Этот запрет на въезд не распространяется на автомобили, предназначенные для использования дипломатическими и консульскими миссиями, включая делегации, посольства и миссии в ходе их передвижения.
Другие лица, перемещающиеся на зарегистрированных в Беларуси автомобилях, не смогут въехать в ЕС, пересекая границу Латвийской Республики. Лицо, имеющее зарегистрированное в Беларуси транспортное средство, должно будет вернуться с пограничного пункта в страну, из которой оно намеревалось въехать в Латвию.
Если лицо отказывается выполнить указания таможенных органов, в том числе вернуться в Беларусь или Россию, таможенное законодательство может предусматривать конфискацию транспортного средства.
Лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, при условии, что они не декларируются как товары и используются только в качестве транспортного средства.
Кроме того, сообщается, что последними изменениями в законодательстве также были расширены запреты на перевозки. Ранее любой автотранспортной компании, основанной в Беларуси, было запрещено осуществлять автоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. С 1 июля 2024 года запрет также распространяется на перевозку грузов по территории ЕС автотранспортными предприятиями с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, в том числе когда эти прицепы или полуприцепы буксируются грузовыми автомобилями, зарегистрированными в других странах.
В Латвии планируют запретить находиться автомобилям с белорусскими номерами
Министерство юстиции разрабатывает и подаст в комиссию Сейма по народному хозяйству законопроект о запрете пребывания в Латвии зарегистрированных в Беларуси транспортных средств, в том числе при транзитном пересечении государственной границы.
Планируется, что в случае несоблюдения новых правил Латвия сможет конфисковать зарегистрированные в Беларуси автомобили в пользу Украины, поддерживая украинцев в их борьбе за независимость.
Планируемые изменения в законодательстве обяжут владельцев транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками, въезжающих в Латвию, в течение определенного времени перерегистрировать эти транспортные средства в Латвии, а также определят последствия и ответственность лиц, не выполняющих эти обязанности. Это также не позволит владельцам таких транспортных средств уйти от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. В случае, если транспортное средство не будет перерегистрировано в Латвии, предусмотрены санкции, в том числе конфискация транспортного средства.
Планируется, что в случае обнаружения в дорожном движении белорусского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, оно будет конфисковано и безвозмездно передано Украине.
В то же время, поддерживая белорусское демократическое движение, МИД и Минюст продолжат поиск решений в ситуациях, когда белорусские оппозиционеры ищут убежища в Латвии.
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