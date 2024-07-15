Со вторника в Латвию запрещен въезд лицам на зарегистрированных в Беларуси автомобилях

Если лицо отказывается выполнить указания таможенных органов, в том числе вернуться в Беларусь или Россию, таможенное законодательство может предусматривать конфискацию транспортного средства.

Лицам будет разрешено возвращаться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, при условии, что они не декларируются как товары и используются только в качестве транспортного средства.

Кроме того, сообщается, что последними изменениями в законодательстве также были расширены запреты на перевозки. Ранее любой автотранспортной компании, основанной в Беларуси, было запрещено осуществлять автоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные. С 1 июля 2024 года запрет также распространяется на перевозку грузов по территории ЕС автотранспортными предприятиями с использованием прицепов или полуприцепов, зарегистрированных в Беларуси, в том числе когда эти прицепы или полуприцепы буксируются грузовыми автомобилями, зарегистрированными в других странах.

В Латвии планируют запретить находиться автомобилям с белорусскими номерами

Министерство юстиции разрабатывает и подаст в комиссию Сейма по народному хозяйству законопроект о запрете пребывания в Латвии зарегистрированных в Беларуси транспортных средств, в том числе при транзитном пересечении государственной границы.

Планируется, что в случае несоблюдения новых правил Латвия сможет конфисковать зарегистрированные в Беларуси автомобили в пользу Украины, поддерживая украинцев в их борьбе за независимость.

Планируемые изменения в законодательстве обяжут владельцев транспортных средств с белорусскими регистрационными знаками, въезжающих в Латвию, в течение определенного времени перерегистрировать эти транспортные средства в Латвии, а также определят последствия и ответственность лиц, не выполняющих эти обязанности. Это также не позволит владельцам таких транспортных средств уйти от ответственности за несоблюдение правил дорожного движения. В случае, если транспортное средство не будет перерегистрировано в Латвии, предусмотрены санкции, в том числе конфискация транспортного средства.

Планируется, что в случае обнаружения в дорожном движении белорусского транспортного средства, не зарегистрированного в Латвии, оно будет конфисковано и безвозмездно передано Украине.

В то же время, поддерживая белорусское демократическое движение, МИД и Минюст продолжат поиск решений в ситуациях, когда белорусские оппозиционеры ищут убежища в Латвии.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!