С 4 июня Литва ввела более строгие санкции в связи с экспортом автомобилей в Беларусь. Поэтому некоторые предприимчивые люди стараются их обходить и пытаются доставить авто в Беларусь через Латвию. Это также подтверждается видео, которое распространилось в социальных сетях. Портал TVNET попытался разобраться в этой ситуации.

В соцсети X (ранее Twitter) появилось видео, на котором видно, как несколько дорогих автомобилей стоят в очереди на пограничном пункте Патерниеки. В коротком видеоролике можно увидеть несколько автомобилей марки Audi, а также автомобили BMW и Mercedes.

Видно, что автомобили, припаркованные на обочине, имеют транзитные номера. Причем все эти машины - новые. На видео утверждается, что эти автомобили припаркованы на протяжении примерно двух километров от пограничного перехода в Патерниеки, что означает, что их очень много.