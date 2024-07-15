Согласно опросу, проведенному в июне, 44% украинцев, находящихся за линией фронта, считают, что пришло время начать формальные мирные переговоры между Украиной и Россией, а 35% убеждены, что это не так.
В то же время абсолютное большинство респондентов не согласны с условиями российского диктатора Владимира Путина по началу мирных переговоров, пришел к выводу опрос Центра Разумкова, который проводился с 20 по 28 июня по заказу издания ZN.UA.
Почти половина - 49% - жителей Центральной Украины спокойно восприняли идею начала официальных переговоров с Россией. Наименьшую готовность к таким переговорам проявили жители Западной Украины - всего 35%, сообщает ZN.UA.
"И здесь важно отметить, что переговоров по-прежнему больше всего хочет не запад, а восток, который каждый день подвергается атакам российских бомб. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) выступают против. Почти столько же (32%) не определились", - пишет ZN.UA.
Между тем 60% украинцев на юге страны считают, что пришло время официальных переговоров с Россией, что почти на 16 процентных пунктов больше, чем в среднем по Украине, сообщает ZN.UA.
При этом большинство украинцев считают, что не стоит соглашаться на выполнение условий, поставленных Путиным. Так, 83% респондентов не согласны с выводом украинских войск из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. 84% опрошенных выступают против передачи этих территорий агрессору. 77% украинцев также не согласны с тем, что нужно снять все западные санкции против России.
Предложение закрепить в Конституции Украины, что Украина является нейтральной страной без ядерного оружия, не принадлежащей ни к одному блоку, не поддерживают 58% украинцев, а поддерживают 22%.
Издание подчеркивает, что только 9% жителей Западной Украины допускают внесение подобных изменений в Конституцию. В центральной части такие поправки готовы поддержать 25%, а на востоке страны - 23%. Больше всего с такими изменениями согласны на юге страны - 39% жителей этого региона готовы поддержать нейтралитет Украины.
В опросе приняли участие 2027 респондентов в возрасте 18 лет и старше. ZN.UA сообщает, что были опрошены люди в тылу.
"Большая часть страстных добровольцев или тех, кто был вынужден присоединиться к ним, находится на фронте. Невозможно изучить мнение в армии, которая несет на себе все бремя войны и которая имеет если не решающий, то по крайней мере самый важный голос в переговорах с Россией, поэтому нельзя считать результаты исследования мнением всей страны. Это мнение тыла", - пишет ZN.UA.
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