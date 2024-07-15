В то же время абсолютное большинство респондентов не согласны с условиями российского диктатора Владимира Путина по началу мирных переговоров, пришел к выводу опрос Центра Разумкова, который проводился с 20 по 28 июня по заказу издания ZN.UA.

Почти половина - 49% - жителей Центральной Украины спокойно восприняли идею начала официальных переговоров с Россией. Наименьшую готовность к таким переговорам проявили жители Западной Украины - всего 35%, сообщает ZN.UA.

"И здесь важно отметить, что переговоров по-прежнему больше всего хочет не запад, а восток, который каждый день подвергается атакам российских бомб. Только 33% жителей востока Украины готовы к переговорам, и почти столько же (34%) выступают против. Почти столько же (32%) не определились", - пишет ZN.UA.

Между тем 60% украинцев на юге страны считают, что пришло время официальных переговоров с Россией, что почти на 16 процентных пунктов больше, чем в среднем по Украине, сообщает ZN.UA.