Фото Во время ремонта церкви в Ливберзе обнаружены ранее неизвестные культурные ценности

При разборке покрытия ризницы за более поздними бревенчатыми постройками на уровне карниза были обнаружены ранее скрытые росписи - декоративная оконная рама, окрашенная в черно-белый цвет на сером фоне. Треугольный фронтон декорирован пальмовыми ветвями, сегментарное перекрытие портала увенчано барочным растительным орнаментом, а в том месте, где выразительно профилированный карниз церкви не затронула позднейшая перекраска, обнаружена расписная полоса стилизованных акантовых мотивов с геометрическим узором в области фриза, описывает находку NKMP.

По оценкам управления, гипотетически карниз и полихромия относятся к концу 1720-х - началу 1730-х годов. В ходе работ также были найдены резной герб рода Ливенов - эпитафия с монограммой и металлическая эпитафия Марте Филиппине фон Лассе в орнаментальной рамке.