Фото Во время ремонта церкви в Ливберзе обнаружены ранее неизвестные культурные ценности

Управление национального культурного наследия (NKMP) сообщает, что во время работ по реконструкции крыши национального памятника культуры - католической церкви в Ливберзе - были обнаружены ранее неизвестные выдающиеся культурные ценности.
При разборке покрытия ризницы за более поздними бревенчатыми постройками на уровне карниза были обнаружены ранее скрытые росписи - декоративная оконная рама, окрашенная в черно-белый цвет на сером фоне. Треугольный фронтон декорирован пальмовыми ветвями, сегментарное перекрытие портала увенчано барочным растительным орнаментом, а в том месте, где выразительно профилированный карниз церкви не затронула позднейшая перекраска, обнаружена расписная полоса стилизованных акантовых мотивов с геометрическим узором в области фриза, описывает находку NKMP.
По оценкам управления, гипотетически карниз и полихромия относятся к концу 1720-х - началу 1730-х годов. В ходе работ также были найдены резной герб рода Ливенов - эпитафия с монограммой и металлическая эпитафия Марте Филиппине фон Лассе в орнаментальной рамке.
В NKMP заявляют, что открытие не является чем-то редким. "Каждое новое открытие важно, оно обогащает памятник культуры и помогает познавать историю, поэтому при работе с памятниками культуры очень важно следовать указаниям специалистов и, прежде чем планировать более крупные работы, проводить тщательные исследования", - подчеркивают в NKMP, отмечая, что все новые находки в церкви имеют уникальную художественную и культурно-историческую ценность в контексте художественного наследия латвийского барокко.
Архитектурно-художественное исследование церкви уже проводилось в 2022 году, но эта конструкция на тот момент была недоступна для изучения.
Церковь в Ливберзе была построена в 1684-1686 годах как лютеранская церковь по инициативе владельца Ливберзского поместья Генриха фон Ливена. Это важный образец сакральной архитектуры Земгале, представляющий традицию деревянного церковного строительства XVII века. Церковь построена на каменном фундаменте в срубе из бревен.
В 20-х годах XVIII века поместье приобрел Вильгельм Генрих фон Ливен, который в 1729 году женился на графине Марте Филиппине, дочери генерал-губернатора Петера фон Лассе. С переходом Ливенов в католицизм церковь была передана католической общине. В 1827 году к северной стороне церкви была пристроена ризница.
Работу в церкви частично финансирует NKMP.
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