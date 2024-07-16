Пенсионеры выступают против реформы здравоохранения

При этом как Минздрав, так и его противники заявили, что последние переговоры не привели ни к каким результатам.

После того, как министр здравоохранения Хосам Абу Мери встретился с представителями фармацевтической индустрии и общественными организациями, представляющими пациентов, чтобы обсудить возражения предпринимателей против новой модели наценки на лекарства, Минздрав выступил с заявлением, напомнив свою позицию: целью новой модели является отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки на лекарства у оптовиков и аптек, который может мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства вместо более дешевых препаратов эквивалентной эффективности.

Вместо этого будет установлена одна фиксированная надбавка на все компенсируемые лекарства и лекарства, отпускаемые по рецепту, на упаковку независимо от цены для оптовиков и фиксированные наценки в трех ценовых диапазонах для аптек. Цена лекарства производителя не может превышать цену в Литве и Эстонии, в аптеке также должна быть указана цена в системе компенсации на лекарства, отпускаемые по рецепту, вне компенсации.