Пенсионеры выступают против реформы здравоохранения

Поскольку обсуждения новой модели наценки на лекарства, запланированной Министерством здравоохранения, продолжаются, свое мнение высказала и Латвийская федерация пенсионеров, выразив обеспокоенность по поводу сокращения количества аптек из-за реформы.
При этом как Минздрав, так и его противники заявили, что последние переговоры не привели ни к каким результатам.
После того, как министр здравоохранения Хосам Абу Мери встретился с представителями фармацевтической индустрии и общественными организациями, представляющими пациентов, чтобы обсудить возражения предпринимателей против новой модели наценки на лекарства, Минздрав выступил с заявлением, напомнив свою позицию: целью новой модели является отказ от непрозрачного процентного подхода в механизме наценки на лекарства у оптовиков и аптек, который может мотивировать аптеки продавать пациентам более дорогие лекарства вместо более дешевых препаратов эквивалентной эффективности.
Вместо этого будет установлена одна фиксированная надбавка на все компенсируемые лекарства и лекарства, отпускаемые по рецепту, на упаковку независимо от цены для оптовиков и фиксированные наценки в трех ценовых диапазонах для аптек. Цена лекарства производителя не может превышать цену в Литве и Эстонии, в аптеке также должна быть указана цена в системе компенсации на лекарства, отпускаемые по рецепту, вне компенсации.
Будет установлено, что производитель сможет вносить изменения в цену только один раз в 12 месяцев.
"Плата за обслуживание рецепта является частью выручки аптеки, которую сейчас пациент покрывает за счет неясной и завышенной наценки, а у фармацевта нет мотивации продавать более дешевые лекарства. Для аптек в более отдаленных регионах, которые также выполняют социальную функцию, государство установит более высокую плату за услугу, аналогично тому, как это происходит с семейными врачами, чтобы способствовать доступности услуг", - заявили в Минздраве.
Латвийская федерация пенсионеров присоединилась к организациям, критикующим модель наценки, предложенную министерством.
"После более тщательного изучения общедоступной информации о реформе мы делаем вывод, что снижение цен на лекарственные средства происходит только за счет ценового регулирования оптовиков и аптек. Возникает вопрос, почему в снижение цен на лекарства не вовлечены ни производитель, ни пересмотренная ставка НДС", - заявила руководитель федерации Айя Барча.
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