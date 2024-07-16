Порнозвезда Райли Рид восхищена Латвией: "Хочу купить здесь дачу!"

Рид в своих Instagram-сторис рассказала, что посетила родной город Павла.

"Паша привел меня в песчаные дюны - место, где рос и откуда прыгал с них. Так красиво и сюрреалистично оказаться в месте, которое он покинул 15 лет назад. Это особенное чувство - вместе создавать новые воспоминания в местах, которые так близки его сердцу. Без этих дюн... кто знает, смог бы он делать все те трюки, которые умеет сейчас", - пишет Райли Рид, хваля своего возлюбленного и его карьеру.

Она продолжила: "Посетить Латвию было так здорово! Я влюбилась в эту страну. Она так красива и богата историей, и люди, которые живут или выросли здесь, стали мне очень близки. Я не могу дождаться своего следующего приезда и надеюсь однажды купить здесь летний домик".

Как сообщалось, Рид прибыла в Латвию в начале июля.

Напомним, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году (тогда ей было 19 лет) Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.

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