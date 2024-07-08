Порнозвезда Райли Рид приехала в Латвию

Рид опубликовала кадры из Юрмалы в сторис своего Instagram:

"Сейчас одиннадцать вечера, а солнце только садится. Латвия сумасшедшая", - написала девушка.

Фото: instagram/letrileylive

Напомним, Павел и Райли поженились в июне 2021 года, а 7 июня 2022 года у них родилась дочь Эмма.

Павел Петкун, или Pasha, родился в 1992 году в Даугавпилсе. Он - популярный паркурист, начавший спортивную карьеру в 2009 году. Петкун стал первым спортсменом, дважды подряд выигравшим Red Bull в дисциплине Art Of Motion.

Эшли Мэттьюс, более известная как Райли Рид, - американская порноактриса. До прихода в киноиндустрию для взрослых в 2010 году 19-летняя Эшли работала стриптизершей. С тех пор она получила множество наград, в том числе премию AVN 2016 года как лучшая исполнительница.