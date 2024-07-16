Дочь погибшего под поездом экс-депутата Сейма: "На следующий день он должен был лечь в больницу"

Очевидица рассказала передаче, что заметила беспокойного и подозрительного мужчину, который встревоженно ходил вдоль края леса, как будто ожидая чего-то. Чтобы не пришлось идти мимо него, женщина изменила свой путь до перрона.

Передача указывает, что вскоре после этого очевидица услышала сигнал поезда. Она подумала, что сигнал подают ей, однако в тот момент мужчина внезапно выпрыгнул перед поездом, ударился об него и отлетел в сторону. После этого поезд остановился, из него вышел машинист, потом прибыли оперативные службы.

Встреченный передачей сотрудник железнодорожной станции допустил версию, что, возможно, человек хотел покончить с собой.

Архив агентства LETA свидетельствует, что Янис Страуме родился 27 августа 1962 года в Сигулде в семье политически репрессированных. В конце 1980-х годов он окончил Сигулдскую 1-ю среднюю школу, а в 1986 году - факультет общей медицины Рижского медицинского института.

Страуме работал врачом функциональной диагностики в Рижской 3-й клинической больнице и врачом-эндоскопистом в Диагностическом центре.

В 1993 году он был избран в Сейм 5-го созыва по списку TB/LNNK. Впоследствии избирался на следующие парламентские сроки, где занимал различные должности. Страуме был председателем фракции Сейма TB/LNNK и заместителем председателя объединения TB/LNNK.

В ноябре 1998 года он был избран председателем Сейма и занимал этот пост до 2002 года.

В 2002 году Страуме ушел в отставку с поста заместителя председателя TB/LNNK из-за неудовлетворительного старта партии на выборах в Сейм 8-го созыва. В том же году он был избран председателем TB/LNNK и занимал этот пост в течение нескольких лет.

На прошедших в 2006 году выборах в 9-й Сейм Страуме не был избран в парламент. Позже он работал на должностях в государственных предприятиях и был советником председателя Рижской думы Яниса Биркса.

В 2011 году Страуме вышел из партии TB/LNNK.

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