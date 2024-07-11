Видео Очевидица рассказала подробности трагической смерти бывшего председателя Сейма в Юрмале

Как сообщает передача, мужчина пересекал рельсы на станции Яундубулты в неразрешенном месте.

Очевидица рассказала передаче, что заметила беспокойного и подозрительного мужчину, который встревоженно ходил вдоль края леса, как будто ожидая чего-то. Чтобы не пришлось идти мимо него, женщина изменила свой путь до перрона.

Передача указывает, что вскоре после этого очевидица услышала сигнал поезда. Она подумала, что сигнал подают ей, однако в тот момент мужчина внезапно выпрыгнул перед поездом, ударился об него и отлетел в сторону. После этого поезд остановился, из него вышел машинист, потом прибыли оперативные службы.

Встреченный передачей сотрудник железнодорожной станции допустил версию, что, возможно, человек хотел покончить с собой.

Государственная полиция в связи с произошедшим начала уголовный процесс и выясняет обстоятельства случившегося.

Смотрите сюжет передачи о сбитом поездом мужчине в Юрмале:

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