Исследование: За время войны из РФ уехали и не вернулись около 666 тысяч человек

В топе по популярности также оказался Израиль - туда репатриировались около 80 тысяч россиян. Однако, оговариваются авторы исследования, не все из них остались в стране, а точное число вернувшихся установить не удалось.

Из государств Евросоюза, по данным статистики, россияне чаще всего уезжали в Германию (36 тысяч), Испанию (16 тысяч), Нидерланды (12 тысяч). Около 30 тысяч россиян перебрались в Сербию.

Опираться в подобном анализе на российские данные невозможно, поскольку Россия, как пишет The Bell, официально не раскрывает, сколько граждан после 24 февраля 2022 года уехало и до сих пор не вернулось. Сведения же различных ведомств не отражают реальной картины - так, данные погранслужбы ФСБ показывают лишь число пересечений границы, которых у одного человека может быть несколько, а цифры МВД отражают только те случаи, когда россияне сами сообщали о полученных ими иностранных документах, что не обязаны делать те, кто уехал и не вернулся в Россию.