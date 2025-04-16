Фото Правоохранители нашли у юноши в Риге внушительный набор наркотиков

Работая в сфере борьбы с оборотом наркотиков, стражи порядка Рижского Зиемельского управления Рижского регионального управления Госполиции 3 апреля этого года задержали мужчину 2001 года рождения. В ходе обысков, в том числе при проверке его квартиры, расположенной в Риге, Латгальском предместье, правоохранители обнаружили 950 таблеток MDMA, 11 граммов кокаина, 16 марок LSD и 3,5 грамма кристаллического наркотического вещества.
В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 253 Уголовного закона - о неразрешенном приобретении, хранении, перевозе или пересылке наркотических веществ без цели их реализации, если это совершено в крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и надзор пробации на срок до трех лет.
Стоит отметить, что подозреваемый мужчина ранее уже был судим в связи с незаконным оборотом наркотических средств.
Задержанному мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Госполиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступного деяния не будет доказана в установленном законом порядке.
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