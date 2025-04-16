Фото Правоохранители нашли у юноши в Риге внушительный набор наркотиков

В связи с произошедшим начат уголовный процесс по части второй статьи 253 Уголовного закона - о неразрешенном приобретении, хранении, перевозе или пересылке наркотических веществ без цели их реализации, если это совершено в крупном размере. За такое преступление законом предусмотрено лишение свободы на срок от трех до десяти лет с конфискацией имущества или без таковой и надзор пробации на срок до трех лет.