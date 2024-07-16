Фото В вузах Латвии прошел первый день очного приема

В Лиепайской академии РТУ, которая присоединилась к РТУ только 1 марта, из широкого спектра педагогических программ наибольший интерес в настоящее время наблюдается к программам "Логопедия" и "Воспитатель дошкольного учреждения". В РТУ напомнили, что Министерство образования и науки удвоило количество бюджетных мест на педагогических программах, тем самым предоставив студентам-рефлексотерапевтам больше возможностей получить педагогическое образование бесплатно.

К 16:00 в Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU) очно подать заявления пришли 136 абитуриентов, что больше, чем годом ранее, и 15 аспирантов. Некоторые абитуриенты подали документы в электронном виде и лично не явились.

В Резекненской академии технологий (РТА) первый день очного приема абитуриентов также прошел гладко. Однако вуз счел работу системы Latvija.lv очень громоздкой, так как абитуриентам приходилось ждать до получаса в очереди у компьютера. Большинство будущих студентов интересовались программами обучения неполного времени с бюджетными местами на программах педагогического образования - программах профессионального бакалавриата "Специальное образование" и "Учитель начального образования".

В свою очередь в Вентспилсской высшей школе первые абитуриенты пришли за десять минут до открытия приемной комиссии.

Как сообщалось, во вторник в десяти высших учебных заведениях началась электронная подача документов, которая уже второй год проходит по новому порядку.

Используя единую систему, выпускники средних школ смогут подать заявки в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет биологических наук и технологий, Банковскую высшую школу, Даугавпилсский университет, Резекненскую технологическую академию, Видземский университет прикладных наук, Университет управления информационными системами, Вентспилсский университетский колледж и Университет экономики и культуры.

Конкурс в рамках единого приема как обычно проходит в два этапа. Результаты первого этапа ожидаются 26 июля после 17:00, а результаты второго тура - 30 июля после 17:00.

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