Фото В вузах Латвии прошел первый день очного приема

Первый день очного приема в вузы прошел активно и без происшествий, выяснило агентство LETA.
Латвийский университет (ЛУ) оценивает первый день очного приема как очень активный. До 17 часов было обслужено более 250 абитуриентов, но их число может быть выше, так как прием заявок продолжался до 18 часов.
В ЛУ не смогли сказать, сколько будущим студентам пришлось провести в очереди, чтобы подать заявку на обучение или подтверждение заявки. Агентству LETA известно, что людям приходилось ждать до двух часов. Будущие студенты в основном приходили в университет, чтобы подтвердить заявку.
Некоторые абитуриенты решили подать документы, посетив очные приемные пункты, расположенные в кампусе РТУ на Кипсале, Региональном центре науки и образования РТУ в Даугавпилсе и Лиепайской академии РТУ.
В начале процесса зачисления абитуриентам пришлось немного подождать, чтобы получить услугу, но это ожидание было относительно коротким.
Наиболее востребованными программами обучения в РТУ являются "Компьютерные системы", "Архитектура", "Информационные технологии" и "Строительство". Также большой интерес вызывают "Медицинская инженерия и физика", "Бизнес и менеджмент", "Авиационный транспорт" и другие учебные программы.
Кроме того, абитуриенты проявляют интерес к обучению в Латвийской морской академии РТУ, в том числе к программам "Морской транспорт - управление судами", "Управление судами" и "Морской транспорт - судовая механика".
В Лиепайской академии РТУ, которая присоединилась к РТУ только 1 марта, из широкого спектра педагогических программ наибольший интерес в настоящее время наблюдается к программам "Логопедия" и "Воспитатель дошкольного учреждения". В РТУ напомнили, что Министерство образования и науки удвоило количество бюджетных мест на педагогических программах, тем самым предоставив студентам-рефлексотерапевтам больше возможностей получить педагогическое образование бесплатно.
К 16:00 в Латвийский университет бионаук и технологий (LBTU) очно подать заявления пришли 136 абитуриентов, что больше, чем годом ранее, и 15 аспирантов. Некоторые абитуриенты подали документы в электронном виде и лично не явились.
В Резекненской академии технологий (РТА) первый день очного приема абитуриентов также прошел гладко. Однако вуз счел работу системы Latvija.lv очень громоздкой, так как абитуриентам приходилось ждать до получаса в очереди у компьютера. Большинство будущих студентов интересовались программами обучения неполного времени с бюджетными местами на программах педагогического образования - программах профессионального бакалавриата "Специальное образование" и "Учитель начального образования".
В свою очередь в Вентспилсской высшей школе первые абитуриенты пришли за десять минут до открытия приемной комиссии.
Как сообщалось, во вторник в десяти высших учебных заведениях началась электронная подача документов, которая уже второй год проходит по новому порядку.
Используя единую систему, выпускники средних школ смогут подать заявки в Латвийский университет, Рижский технический университет, Латвийский университет биологических наук и технологий, Банковскую высшую школу, Даугавпилсский университет, Резекненскую технологическую академию, Видземский университет прикладных наук, Университет управления информационными системами, Вентспилсский университетский колледж и Университет экономики и культуры.
Конкурс в рамках единого приема как обычно проходит в два этапа. Результаты первого этапа ожидаются 26 июля после 17:00, а результаты второго тура - 30 июля после 17:00.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!