Главное за 16 июля Домогательства к ребенку в рижском трамвае, повышение цен на услуги NMPD и что известно о пропавшем в море

Интересное чтиво:

Прошлым летом, воспользовавшись возможностью работать удаленно, я не долго думая села в машину и отправилась в путешествие по Европе. Пунктом назначения была Лигурия, Италия, где в маленьком городке примерно в 100 км от французской границы живут друзья семьи. Всего было преодолено около 6000 км, и ближе к концу путешествия мне не хватало только двух вещей - латвийского соуса из лисичек и возможности поделиться роскошными пейзажами, увиденными по пути, с близкими людьми. Контрасты заснеженных горных вершин с бирюзовой водой озера Комо просто великолепны. Этим летом, когда семья сообщила о желании отправиться в автопутешествие, сомнений не было - надо ехать!

84-летнюю Миле Мусиню нападавшие душили и обещали допросить с помощью электрического тока, но именно ее показания позволили 30 августа 1965 года задержать банду Надзиньша, которая два года убивала и грабила. Было сложно поверить в то, что банду организовала интеллигентный дантист Ливия Хофмане, чтобы убить жену своего возлюбленного. Чтобы понять, что именно произошло в 60-е годы XX века, TVNET исследовал материалы архива.

Растительные масла - это ценное дополнение к ритуалам красоты – они способны эффективно питать и увлажнять кожу, снабжать ее различными микроэлементами, в то же время снижать риск возникновения аллергии , они также дружелюбны к окружающей среде, поэтому масла все чаще встречается в составе косметики различных производителей. Самые популярные масла и их ценные свойства раскрывает консультант по красоте Apotheka Арта Богданова.

Российский юморист Максим Галкин, осудивший полномасштабное вторжение России в Украину, был тамадой на украинской свадьбе в Италии. Об этом сообщает УНИАН.

Супруга даугавпилсского паркуриста Павла Петкуна, американская порнозвезда Райли Рид (наст. имя - Эшли Мэттьюс) поделилась впечатлениями о Латвии.

Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей странице Facebook кадры с камер видеонаблюдения, на которых двое молодых людей едут на диване по перекрестку Кристийне в центре Таллинна, пишет Limon.ee.

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