Вот и подходит к концу очередной жаркий летний день. Если вам сегодня было не до чтения новостей, то не пропустите ежедневную подборку от RUS TVNET - рассказываем коротко о главном за вторник, 16 июля.
Главное за 16 июля ⟩ Домогательства к ребенку в рижском трамвае, повышение цен на услуги NMPD и что известно о пропавшем в море
Новости Латвии:
"Дорогие родители, поговорите с своими детьми, что если к ним на улице, в транспорте начинают приставать, что бы они не боялись попросить о помощи у других людей", - написала вечером 15 июля в Facebook Диана, которая вместе с сестрами стала очевидицей инцидента в трамвае в Риге, где мужчина в возрасте домогался и целовал несовершеннолетнюю девочку.
Инцидент произошел в 1-м трамвае, который ехал из Иманты на Юглу.
Две украинки по приезде в Латвию после 24 февраля 2022 года решили продолжить медицинскую практику. Так, в настоящее время Ирина работает в Болдерае, а Мария - в Тукумсе. TVNET+ поговорил с женщинами, чтобы узнать, как у них складываются дела на новых рабочих местах в Латвии, а также есть ли трудности в коммуникации с пациентами и коллегами по работе.
Неприятный инцидент произошел в психоневрологической больнице Стренчи, где 12 июня пациентам 3-го отделения предложили на ужин плохо пахнущую еду. Однако врачи больницы и другие сотрудники попытались скрыть этот факт. Правда, один из сотрудников подал анонимное заявление о случившемся в Продовольственно-ветеринарную службу (PVD). Он подчеркнул, что хочет остаться анонимным, чтобы не столкнуться с репрессиями со стороны руководства больницы.
Платный вызов Службы неотложной медицинской помощи (NMPD) и другие платные услуги станут дороже, предусматривают подготовленные Министерством здравоохранения изменения в расценках учреждения, которые во вторник, 16 июля, утвердило правительство.
Во многих местах на берегу моря 13 июля в Латвии праздновался День рыбака - чествовали рыбаков, их традиции и само море. В этот день и на берегу моря в Калтене к поездке на остров Роню со своими единомышленниками готовился водный мотоциклист Серго. Это был последний раз, когда его видели живым.
В конце недели в Балтийском море пропали двое мужчин, которые направлялись с латвийского берега на эстонский остров Роню на водных мотоциклах. Один мужчина был найден, поиски второго были прекращены в понедельник. Как проходили поиски, в эфире передачи Degpunktā пояснил начальник Службы береговой охраны.
10 июля в Юрмале трагически погиб бывший председатель Сейма Янис Страуме. Его дочь, теннисистка и тренер Мадара Страуме, рассказала о последних днях жизни отца.
Латвийское общество врачей (LĀB) вместе с OPEN Radošais Centrs обратилось к ответственным структурам и призывает декриминализировать употребление нелегальных наркотиков, чтобы предотвратить смертельные случаи среди подростков и молодежи.
В понедельник, 15 июля, в Засулауксе некий водитель основательно разбил и свою, и еще две стоявшие на обочине машины. Портал TVNET связался с Госполицией, чтобы выяснить подробности произошедшего.
Прокуратура предъявила обвинение Янису Вайводсу, бывшему исполняющему обязанности руководителя департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы, в предложении крупной взятки.
За рубежом:
Западная пресса под разными углами анализирует причины и последствия покушения в Пенсильвании на кандидата в президенты США Дональда Трампа, в результате которого один участник митинга погиб, двое получили тяжелые ранения. Злоумышленник был застрелен охраной.
В то время как жителям Эстонии приходится сталкиваться с постоянно растущими налогами, другие нашли способ воспользоваться соглашениями между Эстонией и разными странами, чтобы жить с гораздо меньшими налогами, рассказывает Rus.Postimees.
Брюссель, все сильнее раздраженный внешнеполитическим саботажем премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, рассматривает возможность бойкота намеченного на август заседания министров иностранных дел стран-участниц, организованного Будапештом.
Если составить рейтинг наиболее провальных государственных проектов за последние 30 лет, то Rail Baltica займет первое место. Как минимум в Эстонии инициативы с более плохим управлением еще не было. Возможно, с техническими аспектами, такими как заказ цемента или организация тендера на строительство железнодорожного моста, все в порядке, но общая картина удручает, пишет эстонский Rus.Postimees.
По словам президента Украины, план второго саммита мира должен быть готов в ноябре. На нем будут ждать представителей РФ.
"Есть ложь, наглая ложь и статистика. Если кто-то и знает, как подделать цифры, чтобы поддержать слабые цели, то это Кремль", - пишет обозреватель британской газеты The Telegraph Фрэнсис Дирнли.
Лаборатория инфекционных заболеваний Департамента здоровья анализирует пробу, взятую у ребенка, вместе с семьей вернувшегося в Эстонию из-за границы - при первичном обследовании ребенка подозревается холера.
Интересное чтиво:
Прошлым летом, воспользовавшись возможностью работать удаленно, я не долго думая села в машину и отправилась в путешествие по Европе. Пунктом назначения была Лигурия, Италия, где в маленьком городке примерно в 100 км от французской границы живут друзья семьи. Всего было преодолено около 6000 км, и ближе к концу путешествия мне не хватало только двух вещей - латвийского соуса из лисичек и возможности поделиться роскошными пейзажами, увиденными по пути, с близкими людьми. Контрасты заснеженных горных вершин с бирюзовой водой озера Комо просто великолепны. Этим летом, когда семья сообщила о желании отправиться в автопутешествие, сомнений не было - надо ехать!
84-летнюю Миле Мусиню нападавшие душили и обещали допросить с помощью электрического тока, но именно ее показания позволили 30 августа 1965 года задержать банду Надзиньша, которая два года убивала и грабила. Было сложно поверить в то, что банду организовала интеллигентный дантист Ливия Хофмане, чтобы убить жену своего возлюбленного. Чтобы понять, что именно произошло в 60-е годы XX века, TVNET исследовал материалы архива.
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Супруга даугавпилсского паркуриста Павла Петкуна, американская порнозвезда Райли Рид (наст. имя - Эшли Мэттьюс) поделилась впечатлениями о Латвии.
Центр надзора за дорожным движением опубликовал на своей странице Facebook кадры с камер видеонаблюдения, на которых двое молодых людей едут на диване по перекрестку Кристийне в центре Таллинна, пишет Limon.ee.
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