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Зиле переизбран вице-президентом Европарламента

rus.tvnet.lv/LETA
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Роберт Зиле
Роберт Зиле Фото: Ieva Leiniša/LETA

Одним из вице-президентов Европарламента во втором туре голосования переизбран действующий вице-президент Роберт Зиле, сообщил агентству LETA представитель евродепутата Карлис Бумейстерс.

Зиле - единственный представитель стран Балтии, который избран на этот пост.

Зиле выразил благодарность за оказанное доверие и высокую оценку его прежней работы, отметив, что деятельность на этом посту позволила ему использовать политическое влияние и по важным для Латвии вопросам и более эффективно защищать ее интересы.

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