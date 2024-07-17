Видео "Хорошо, что ему не позвонили". Водитель автобуса по дороге в Царникаву за рулем сидит в интернете

Антон отправляется из Риги в Балтэзерс на автобусе от трех до четырех раз в неделю. Еще в начале поездки он заметил, что водитель держит в руках телефон и смотрит в нем расписание времени автобусов. После этого водитель зашел на портал объявлений и смотрел объявления о работе.

"Хорошо, что ему еще не позвонили и не пригласили на собеседование. Тогда бы вообще в кювет съехали", - со смехом рассказывает Антон.

"Хотим поблагодарить внимательного пассажира, который через передачу TV3 Bez Tabu проинформировал нас об этом нарушении водителя автобуса. Приоритетом компании всегда была безопасность пассажиров, поэтому увиденное в видеоматериале является не только очень грубым нарушением правил дорожного движения, но и нарушением прямых трудовых обязанностей.

Каждый водитель автобуса перед вступлением в трудовые правоотношения знакомится с внутренними правилами повестки дня и выполняемыми рабочими обязанностями. Сотрудники знают, что во время поездки категорически запрещено пользоваться мобильным телефоном, так как его использование может привести к опасным ситуациям на дороге и угрожать безопасности не только пассажиров, но и других участников дорожного движения.

Мы опознали водителя автобуса и потребовали объяснения. Сотрудник свою вину признал и пообещал, что подобных ситуаций больше не повторится, так как он осознает какие последствия могут возникнуть. Работнику назначено дисциплинарное взыскание и объявлен выговор за поверхностное отношение к прямым рабочим обязанностям", - заявила передаче представитель предприятия Latvijas Sabiedriskais autobuss Майя Лаздиня.

Видео: сюжет Bez Tabu

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