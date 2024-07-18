Видео На Бауском шоссе перевернулся газовоз

Как сообщает полиция, авария произошла около 12:00. У газовоза лопнула шина, водитель не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако с учетом того, что автомобиль перевозил газ, движение на месте аварии полностью закрыто из соображений безопасности.

Место аварии можно объехать по объездной дороге.

‼️⚠️Noticis ceļu satiksmes negadījums uz autoceļa Rīga–Bauska–Lietuvas robeža (Grenctāle) (A7, 36. km). Satiksme daļēji bloķēta. pic.twitter.com/Qf5Ct7ULQ2 — Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) July 18, 2024

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