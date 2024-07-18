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Видео На Бауском шоссе перевернулся газовоз

rus.tvnet.lv
Обновлено 18 июля 2024, 14:31
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

В четверг на автодороге A7 Рига- Бауска - граница Литвы в Иецавской волости возле Димзукалнса перевернулся газовоз, сообщили в Государственной полиции.

Как сообщает полиция, авария произошла около 12:00. У газовоза лопнула шина, водитель не справился с управлением автомобилем и съехал в кювет.

В результате дорожно-транспортного происшествия никто не пострадал, однако с учетом того, что автомобиль перевозил газ, движение на месте аварии полностью закрыто из соображений безопасности.

Место аварии можно объехать по объездной дороге.

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