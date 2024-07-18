Неделя достигла середины, и RUS TVNET вспоминает главные события и материалы уходящего четверга: от самолета airBaltic, который залетел в воздушное пространство Беларуси и мыслях Лаймы Вайкуле о собаках на пляже и Юрмале до новой платной услуги в Рижскои аэропорту и хоккеиста, который отказался от зарплаты в 6 млн долларов ради возвращения в РФ. Об этом и много другом - в наших итогах дня.
Главное за 18 июля ⟩ Новая услуга в аэропорту "Рига", разрушительный пожар в Бабите и самолет airBaltic над Беларусью
Новости Латвии:
Самолет латвийской национальной авиакомпании airBaltic, направлявшийся из Риги в Приштину в Косово, в ночь на среду, 17 июля, на короткое время залетел в воздушное пространство Беларуси, подтвердил представитель airBaltic Аугуст Зилбертс.
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал нарушения на основании статьи о запрете дискриминации при расследовании гомофобного нападения на преподавателя Рижского университета им. Страдиня (RSU) Дениса Ханова в 2021 году и обязал государство выплатить ему компенсацию в размере 10 000 евро, сообщили агентству LЕТА в ЕСПЧ.
16 июня, в нежилом здании на улице Яуна в Лиепае было обнаружено тело неопознанной женщины без признаков насильственной смерти. Полиция обратилась к общественности с просьбой помочь в выяснении личности женщины.
Совершенный в Латвии переход на получение образования только на государственном языке не нарушает Конвенцию о защите прав человека и основных свобод и не дискриминирует русских, пришел к выводу Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматривая дело "Дьери и другие против Латвии".
В окрестностях Бабите в огне пострадали двухэтажный дом и гараж семьи. Больше всего досталось крыше дома, сообщает передача Degpunktā телеканала TV3.
В аэропорту "Рига" появилась новая платная услуга встречи Meet & Greet.
За рубежом:
Российская нефть перестала поступать в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Причина - ужесточение украинских санкций в отношении "Лукойла".
Во вторник вечером в литовский поселок Пеледнагяй прибыло большое количество сотрудников служб из-за сообщения об утонувшем человеке. К сожалению, два часа спустя спасатели вытащили тело утонувшего мужчины. Оказалось, что 27-летний мужчина утонул в присутствии женщины. Это была первая и последняя их встреча, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание 15min.lt.
Интересное чтиво:
"Я хочу, чтобы у нас было как в Швеции. Чтобы собаки были нашими друзьями, которые спят с людьми вместе в кровати и не волнуются, что они пачкают пляж", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в передаче RUS TVNET "В чём фишка?", реагируя на запрет посещать юрмальский пляж с собаками.
Вдохновляющий ужин-пикник L'Elegante Pop-Up Picnic проводится в Латвии уже десятый год! Каждое лето пикник - долгожданное мероприятие, ставшее прекрасной традицией встреч для многих его участников. И этот год не стал исключением, когда пикник состоялся в обновленном пассажирском порту Riga Waterfront. Cмотрите фото и ищите себя или своих друзей!
Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" отправила российского хоккеиста Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.
16 июля жители Италии и пользователи соцсетей были основательно возмущены появившимися в Интернете снимками, на которых видно, как туристка во Флоренции совершает развратные действия возле статуи римского бога Диониса, сообщает BBC.
Резкий рост ставок Euribor не только создал головную боль для ипотечных заемщиков, чьи ежемесячные выплаты стали значительно выше, но и вселил надежду на то, что цены на недвижимость могут упасть, чтобы восстановить утраченный интерес к покупке жилья. Однако эти надежды не воплотились в жизнь. Почему цены не упали и ожидается ли их рост, почему в соседних странах рынок недвижимости более активен и какая часть покупателей недвижимости в Латвии обходится без кредитных обязательств, в интервью TVNET+ рассказал член правления девелопера недвижимости YIT LATVIJA Андрис Боже.
В этот раз тест будет уж очень простым! Сложным он будет, скорее всего, только для дошкольника.
Лето всегда привлекало в Эстонию множество туристов, которые любили наслаждаться богатой историей, культурными событиями и живописными пейзажами наших северных соседей. Несмотря на то, что времена пандемии сильно пошатнули туристическую сферу Эстонии, путешественники из разных стран продолжают хвалить гостеприимство страны и высокое качество местной кухни, пишет Rus.Postimees.
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