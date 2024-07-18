Главное за 18 июля Новая услуга в аэропорту "Рига", разрушительный пожар в Бабите и самолет airBaltic над Беларусью

В аэропорту "Рига" появилась новая платная услуга встречи Meet & Greet.

За рубежом:

Российская нефть перестала поступать в Венгрию по нефтепроводу "Дружба". Причина - ужесточение украинских санкций в отношении "Лукойла".

Во вторник вечером в литовский поселок Пеледнагяй прибыло большое количество сотрудников служб из-за сообщения об утонувшем человеке. К сожалению, два часа спустя спасатели вытащили тело утонувшего мужчины. Оказалось, что 27-летний мужчина утонул в присутствии женщины. Это была первая и последняя их встреча, сообщает Apollo.lv со ссылкой на издание 15min.lt.

Интересное чтиво:

"Я хочу, чтобы у нас было как в Швеции. Чтобы собаки были нашими друзьями, которые спят с людьми вместе в кровати и не волнуются, что они пачкают пляж", - сказала латвийская певица Лайма Вайкуле в передаче RUS TVNET "В чём фишка?", реагируя на запрет посещать юрмальский пляж с собаками.

Вдохновляющий ужин-пикник L'Elegante Pop-Up Picnic проводится в Латвии уже десятый год! Каждое лето пикник - долгожданное мероприятие, ставшее прекрасной традицией встреч для многих его участников. И этот год не стал исключением, когда пикник состоялся в обновленном пассажирском порту Riga Waterfront. Cмотрите фото и ищите себя или своих друзей!

Команда Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Каролина Харрикейнз" отправила российского хоккеиста Евгения Кузнецова на драфт отказов с целью расторжения контракта.