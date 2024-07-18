В Риге столкнулись мотоцикл и машина Госполиции

В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, который был доставлен в медицинское учреждение.

Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении, точные причины происшествия выясняются.

В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.

В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, две трети из которых произошли в Риге. В 12 авариях пострадали 14 человек. Среди пострадавших - три велосипедиста, два водителя электросамокатов и два пешехода.

548 водителей были оштрафованы за различные нарушения правил дорожного движения, причем половина за превышение скорости. Задержано четыре пьяных водителя.

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