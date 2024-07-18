В Риге столкнулись мотоцикл и машина Госполиции

Сегодня, 18 июля, около 16:20 на улице Краста в Риге произошло дорожно-транспортное происшествие - столкновение мотоцикла Suzuki и служебного автомобиля Госполиции Škoda, сопровождавшего автомобиль участника ралли, сообщает полиция.
В результате аварии травмы получил водитель мотоцикла, который был доставлен в медицинское учреждение.
Государственная полиция возбудила дело об административном правонарушении, точные причины происшествия выясняются.
В среду в дорожно-транспортных происшествиях пострадали 14 человек, сообщили агентству LЕТА в Государственной полиции.
В минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 144 дорожно-транспортных происшествия, две трети из которых произошли в Риге. В 12 авариях пострадали 14 человек. Среди пострадавших - три велосипедиста, два водителя электросамокатов и два пешехода.
548 водителей были оштрафованы за различные нарушения правил дорожного движения, причем половина за превышение скорости. Задержано четыре пьяных водителя.
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