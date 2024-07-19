10 лет MH17: "Справедливость требует времени"

После Дрейфуса выступил представитель Малайзии, который огласил имена 15 погибших членов экипажа "Малайзийских авиалиний", а затем родственники по очереди стали произносить имена погибших и их возраст. Кто-то произносил имена своих родных, кто-то просил других прочесть их. "Лиам, 56 лет и его жена Франческа, 54 года". "Мой кузен Эндрю, 59 лет, его голландская супруга Эстелла, 53 года, их сыновья - Фризо, 14 лет и Яспер, 12 лет". "Мой любимый муж Стивен, 44 года". "Лоренцо, 18 лет", "Карлин, 25 лет", "Лиза, 10 лет", среди жертв было много детей - всего 80 человек, не достигших совершеннолетия. Саския, Рик, Джил, Джулиан, Пауль, Барбара, Марк, София - поток имен, за каждым из которых стояла до сих пор ощутимая боль от разорванных в одночасье семейных уз и дружеских связей. Чтение имен многократно, хотя и ненадолго, прерывалось.